2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

2021財運最佳的星座大公開！新的一年到來，不只要看桃花運爆棚！2021愛情運勢擋不住的星座TOP 3大公開，財運也很重要，一起來看看在2021年12星座中誰的財運最佳，與錢最有緣的星座TOP 3大公開！

TOP3：天秤座、處女座

這兩星座不約而同的受到太陽的庇佑最多，新的一年可望在大大小小的事情經驗累積後，壯大自信，特別是去年存在感超低的處女座，今年動向受到矚目，貴人運佳，能得到長輩的提攜而在事業上嶄露頭角，在不穩定的大環境下逆勢翻轉機會大，加薪升官就看今年！

而向來與世無爭、隨遇而安的天秤，今年會一反常態想要積極研究投資、發展斜摃為自己增財源，年中會進入一個快速養大荷包的時期，不過財運再強，也要動起來賺，一味宅在家裡幻想自己賺大錢，錢是不會從天上掉下來滴~不論處女座還是天秤，今年都要Keep住自己的職人態度，未來的路才會愈走愈廣！

TOP2：摩羯座 動動手就有錢的招財貓

和水瓶一樣，也受到木星照拂的還有摩羯座，今年的摩羯事業宮表現並不出色，特別是年初時水逆上場，原本單純的事有一波三折的傾向，自己勞心勞累的程度也莫名增加，聽到這裡可別喪氣啊！遲來的木星能量會愈來愈強，愈到年中愈有逢凶化吉的力道，特別是今年一整年摩羯金錢方面的表現都頗為亮眼。

雖然必要的花費不少，前頭甚至得繳些學費花錢買教訓，不過這些投資都是值得的，從大大小小的錯誤中學習，將勢必能連本帶利把錢賺回來！今年投資自己，最終都能有翻倍的收益，唯一的條件就是要「勤」，別讓自己停下來在原地空轉，抓住時機進修、接案、花時間運動、細心打理自己等，都能為你在人際或工作上招來貴人，金錢收益在層層關係中也會慢慢給你回饋！

TOP1：水瓶座 人財兩得運勢超狂

雖然年初水瓶座水逆當頭座，本命宮位鬧哄哄大事小事忙得不可開交，不過結束水逆洗禮後，水瓶的運勢將走上一片坦途，特別受到木星的助攻，水瓶座今年與金錢的緣份特別深，自己當老闆的或是需要扛業績的業務工作者，都有很大的機會攬進一波又一波的財源，比起領死薪水的小資上班族，瓶座自己當頭家，更將能憑著本身的才華或強項，一展搶錢的好能量！

只是搶錢搶不完的情形下，生活品質容易受到壓縮，娛樂活動驟減，身子骨也需要適時的照顧，不要為了銀子丟了健康！而除了錢財外，今年另外還有閃亮亮的金星額外為瓶座助攻，水瓶2021的好運可說是買一送一，金星帶來了豐沛的桃花情緣，還沒步入紅毯、正在觀望的、母胎單身狗一隻的，今年不僅終結單身，還能閃電戀愛、閃電成家呢！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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