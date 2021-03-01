fb ig video ETtoday search mobile

2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

>

2021財運最佳的星座大公開！新的一年到來，不只要看桃花運爆棚！2021愛情運勢擋不住的星座TOP 3大公開，財運也很重要，一起來看看在2021年12星座中誰的財運最佳，與錢最有緣的星座TOP 3大公開！

TOP3：天秤座、處女座

這兩星座不約而同的受到太陽的庇佑最多，新的一年可望在大大小小的事情經驗累積後，壯大自信，特別是去年存在感超低的處女座，今年動向受到矚目，貴人運佳，能得到長輩的提攜而在事業上嶄露頭角，在不穩定的大環境下逆勢翻轉機會大，加薪升官就看今年！

而向來與世無爭、隨遇而安的天秤，今年會一反常態想要積極研究投資、發展斜摃為自己增財源，年中會進入一個快速養大荷包的時期，不過財運再強，也要動起來賺，一味宅在家裡幻想自己賺大錢，錢是不會從天上掉下來滴~不論處女座還是天秤，今年都要Keep住自己的職人態度，未來的路才會愈走愈廣！

TOP2：摩羯座 動動手就有錢的招財貓

和水瓶一樣，也受到木星照拂的還有摩羯座，今年的摩羯事業宮表現並不出色，特別是年初時水逆上場，原本單純的事有一波三折的傾向，自己勞心勞累的程度也莫名增加，聽到這裡可別喪氣啊！遲來的木星能量會愈來愈強，愈到年中愈有逢凶化吉的力道，特別是今年一整年摩羯金錢方面的表現都頗為亮眼。

雖然必要的花費不少，前頭甚至得繳些學費花錢買教訓，不過這些投資都是值得的，從大大小小的錯誤中學習，將勢必能連本帶利把錢賺回來！今年投資自己，最終都能有翻倍的收益，唯一的條件就是要「勤」，別讓自己停下來在原地空轉，抓住時機進修、接案、花時間運動、細心打理自己等，都能為你在人際或工作上招來貴人，金錢收益在層層關係中也會慢慢給你回饋！

TOP1：水瓶座 人財兩得運勢超狂

雖然年初水瓶座水逆當頭座，本命宮位鬧哄哄大事小事忙得不可開交，不過結束水逆洗禮後，水瓶的運勢將走上一片坦途，特別受到木星的助攻，水瓶座今年與金錢的緣份特別深，自己當老闆的或是需要扛業績的業務工作者，都有很大的機會攬進一波又一波的財源，比起領死薪水的小資上班族，瓶座自己當頭家，更將能憑著本身的才華或強項，一展搶錢的好能量！

只是搶錢搶不完的情形下，生活品質容易受到壓縮，娛樂活動驟減，身子骨也需要適時的照顧，不要為了銀子丟了健康！而除了錢財外，今年另外還有閃亮亮的金星額外為瓶座助攻，水瓶2021的好運可說是買一送一，金星帶來了豐沛的桃花情緣，還沒步入紅毯、正在觀望的、母胎單身狗一隻的，今年不僅終結單身，還能閃電戀愛、閃電成家呢！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

新年快樂！易經專家公布9步驟「接天心開運法」，教你牛年新春打開財運、賺大錢

2021十二星座健康運大公開！雙子座容易閃到腰、處女座記得放鬆紓壓、摩羯座注意氣管毛病

荷包滿滿！2021財運最佳與「錢」最有緣的星座TOP3大公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 天秤, 處女, 摩羯, 水瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場 朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功 曖昧半天沒結果？攻陷12星座男的小祕訣！雙子超愛聊天、射手要神秘感 厭世貓香皂讓你保持身體香香的　逼真水果冰棒造型看了就想咬一口 鼻子上有痣容易遇渣男？5個「萬年單身」的面相特質，快看你上榜沒 GD「黏毛外衣＋毛帽起球」穿搭引模仿潮　網：「這是新潮流嗎？」 長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面