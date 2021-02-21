2021護唇膏6款推薦！讓人一抹愛上的滋潤感　兩招加分用法必學

冬天步入春季的寒冷和乾燥，總是第一時間顯現在肌膚上，特別是最細微的雙唇，讓2021年的護唇膏新品來好好為嘴唇補給滋潤，加上兩個加分用法，保證輕鬆養成水潤粉嫩唇！

護唇膏必學加分用法

1.睡前保養

熱毛巾敷唇部3-5分鐘後，先薄塗一層豐蜜養潤護唇膏，以指腹輕緩按摩去除死皮後，用化妝棉擦拭乾淨；最後再厚敷豐蜜養潤護唇膏。

2.妝前護唇

上唇膏前先塗抹豐蜜養潤護唇膏，以「上下」不拉扯皮膚的方式，順著唇紋塗抹，能增加保濕力，為後續唇膏顯色度加分。

2021護唇膏推薦

Aesop雪松橙香護唇膏

Aesop 2021推出全新的雪松橙香護唇膏，主打能有效為缺乏皮脂與汗腺調節的雙唇提供滋養保濕。平滑的精油凝膠質地蘊含豐富的植物萃取配方，還有葡萄柚、大西洋雪松、香橙精油，搭配長期以來被視為優異天然潤濕性保濕成份的丙三醇等等，可有效幫助撫平並柔軟雙唇，同時賦予輕盈而不黏膩的屏障。相較玫瑰籽護唇霜比較偏啞光霧面的感覺，雪松橙香護唇膏比較具有光澤感。

DIOR迪奧藍星晚安潤唇膏

迪奧2021年推出第一款無色潤唇膏！延續全新迪奧藍星唇膏的精緻外觀，注入迪奧純淨美唇精萃，蘊含95%天然來源配方及5大美唇精華油（法國牡丹花萃、石榴花萃、乳油木果油、向日葵籽、米糠精萃）提供長效保濕潤澤及雙倍修護，加上輕透水潤的透明無色質地，讓雙唇散發自然光采。

迪奧藍星晚安潤唇膏不僅能單擦作為日常護唇使用，也可以作為唇部妝前打底，成為每日妝前唇部保養的第一步。當然也可以在睡前做為唇部保養的最後一步，徹夜封存水份長效鎖水24小時。不管白天或夜晚，都能為雙唇帶來極緻呵護的柔潤。

SAWAA x 團團月相護唇膏聯名款

專為台灣人膚質設計並主打敏弱肌也適用的MIT保養品牌SAWAA，特別與團團國際時尚跨界合作推出「SAWAA x 團團月相護唇膏聯名款」，讓SAWAA極簡優雅的保養美學，妝點上團團的大膽時尚表情。

月相護唇膏主打含有黃金海藻萃取物的生物保護因子與摩洛哥堅果油，長效潤澤著雙唇。聯名款外觀設計以SAWAA的海岸稜線刻劃出潮汐之地的沉靜輪廓，搭配火紅的團團專屬鋼琴烤漆，象徵戀愛中濃烈不朽的熱情。

DHC超水潤純欖護唇霜

DHC護唇膏鐵粉請注意！DHC全新推出「超水潤純欖護唇膏」不僅維持經典人氣商品純欖護唇膏的修護力，還添加豐富的修護成份如甘草誘導體、橄欖精華油、蘆薈精華及維他命E，阻絕雙唇乾燥問題，養成水潤粉嫩BABY唇。

超水潤純欖護唇霜中還添加了不同黏性的油類形成的「高附著保濕膜配方」，使用時透過手指或雙唇的體溫融化後，就能緊密附著於雙唇凹凸處，成為深層修護膜，宛如唇膜般長時間維持水嫩滋潤。

Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏十二星座系列

美國天然護唇膏品牌「Crazy Rumors輕吻唇漾」正式登台，經典的Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏成份100%取自天然植物、水果及蔬菜，含滋潤的有機乳油木果脂、有機橄欖油、澳洲堅果籽油及荷荷芭籽油等可滋潤乾裂雙唇。

上市還推出絕美的十二星座系列，外型設計以優雅雋永的墨藍做為暗夜，以金銅色讓星座躍上潤唇膏，並細緻的描繪每一個星座所代表圖案，宛如將璀璨的星空縮小收入手中，讓命定星座隨時守護在側。而且火象、土象、風象及水象星座四大元素個別擁有專屬香氣：土象星座揉合新鮮柑橘、香料、莓果；土象星座揉合清甜香草、玫瑰及李子；風象星座揉和香草奶油、莓果與薰衣草；水象星座揉合芒果、檸檬柑橘與莓果。

京城之霜豐蜜養潤護唇膏

京城之霜豐蜜養潤護唇膏有如甜點般的蜂蜜甜香交融橙花淡香的微甜紓壓香氣，讓人一抹愛上！以延展性強、輕盈持久的小燭樹臘與類胡蘿蔔素深入貼合唇隙，瞬間化為薄膜般保護層，撫潤乾糙顯老的唇紋。加上親膚性佳的荷荷芭油、蜂蠟、維他命Ｅ等高單位撫潤精華油，不間斷補給唇部肌膚高度滋潤力，長效保濕鎖水，嚴防缺水、乾裂及粗荒等NG乾老唇危機發生，一抹瞬間綻放如嬰兒雙唇般豐翹彈潤的蜜汁嫩唇。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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