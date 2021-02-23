前導精華三種膚況最適合！使用順序、功能　保養專家一次解答

市場上掀起一陣前導產品熱，不過仍有許多人不知該如何使用。前導精華的順序是什麼？有使用的必要嗎？什麼樣的人適合？我們請來保養專家一次解答。

前導精華液、前導化妝水功能是什麼？

前導產品最初的設計是利用奈米化分子或是傳輸載體，讓產品滲透力好、肌膚吸收度就會更好，先提升膚表角質含水量，讓肌膚調整成健康飽水的狀況，後續使用的保養品就更能揮發作用。

使用前導精華順序該怎麼用？

前導產品最早是來自韓國，無論是「前導化妝水」或是「前導精華液」，都要在肌膚清潔、洗完臉後的第一個歩驟使用，接著再使用化妝水及精華液、乳液等產品。

前導精華必要嗎？什麼樣的人適合？

對於膚況已經很滿意者，其實前導產品可以省略。但以下三種狀況，則可以考慮在日常保養中多添加一道前導精華使用：

1。常熬夜作息不正常者。

2。遇到保養撞牆期，怎麼保養效果都不明顯的時候。

3。換季時肌膚變得極乾燥者。

以上狀況，都可以透過前導產品更好的滲透力，先讓角質屏障油水平衡，後續使用的產品才能發揮最大實力。

前導精華後續保養品的搭配原則？

前導精華除了基本的保濕力以外（旨在提升角質含水度），部份進化型前導精華也附加了抗老、亮白等功能，為了避免成份上有所衝突，會建議後續的使用的精華液可以選擇功效相同的產品，讓效果更相輔相成。

推薦產品：

Fancl核心彈力緊緻精萃

Fancl新上市抗老型前導華「核心彈力緊緻精萃」，即運用成份「彈力還原T蛋白」，輔以「促進滲透科技」，將修護營養轉化為極細緻粒子，清潔後做為賦活抗齡前導第一步，能由肌底撐起澎彈飽滿，令肌膚極速回彈巔峰狀態。成份亦搭配「紫玄米精華」與「水解大米精華」，加倍強化新生機能，高效調理青春健康膚質。

Dew 前導玻尿酸美容液晶露

將玻尿酸鈉等成份封印在如魚子醬般的粉色晶球中，粉紅晶球在美容液中隨機漂浮，一看就被吸引，圓弧小巧外包裝，十分討喜。獨特壓頭設計，讓玻尿酸晶球能在按壓時隨之迸開，以最新鮮的狀態瞬間與美容液融合，於肌膚平滑延展、感受接觸瞬間質地變化，同時可促進後續使用的化妝水滲透。

后 還幼本初精華

山蔘全草精萃TM蘊含更高活性的人蔘皂苷，可活化並調理肌膚，迅速補充肌膚流失的水份。加上還幼童顏精萃－蘊含人蔘、當歸、遠至、大棗提升肌膚防禦力；枸杞、熟地黃、天門冬可補充肌膚水份，維持肌膚水嫩度。早晚清潔後的第一道保養程序，推開瞬間即於肌膚形成保水膜，持續使用能使肌膚柔軟並帶有彈力感。

諮詢專家／保養專家 柳燕

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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