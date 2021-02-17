陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

▲陳美鳳在情人節時買香奈兒彩妝與保養品寵愛自己，頭戴LV 25,500元的漁夫帽。（圖／翻攝im_meifen IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

64歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擁有傲人的魔鬼身材，讓許多年輕妹妹都自嘆弗如，她的私下穿搭也走在潮流尖端，例如Gucci話題新品哆啦A夢金牛年運動外套已被她穿上身，而她減齡的另一妙招是巧搭各式帽子，除了愛戴棒球帽，LV（Louis Vuitton，路易威登）男、女款漁夫帽也是她的心頭好。

▲陳美鳳還擁有LV男裝系列的Ikat遮陽帽，25,300元。

情人節當天，陳美鳳添購不少香奈兒（CHANEL）彩妝與保養品當情人節禮物，並期許新的一年好好愛自己，當日她所戴的25,500元漁夫帽出自LV女裝系列，她另擁有男裝系列的Ikat遮陽帽，揉合Monogram圖案和迷彩印花，而Monogram帆布搭帶末端綴以牛皮，品牌辨識度百分百。

▲陳美鳳於新年期間穿Gucci話題款哆啦A夢金牛年運動外套66,000元，搭配條紋織帶GG帆布棒球帽12,700元。

陳美鳳也收藏許多棒球帽，各種顏色圖騰都能駕馭，她紮起麻花辮搭配紅色Karl Lagerfeld棒球帽充滿朝氣，而換穿最夯的Gucci哆啦A夢金牛年運動外套，當然要搭配布滿GG Logo的條紋織帶帆布棒球帽才能彰顯一致性。

▲陳美鳳戴Karl Lagerfeld紅色棒球帽充滿朝氣。

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