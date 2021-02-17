fb ig video ETtoday search mobile

開工大吉！3重點「重整辦公桌」招好運　無印良品滿500折100

>

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲無印良品推開工優惠，還提供3個小撇步整理辦公桌超容易。（圖／無印良品、生活工場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連續假期放完迎來開工日，除了咖啡能振奮精神之外，好好把辦公桌或是家中更新一番也很不錯，居家業者無印良品推出開工優惠，只要加入官方LINE帳號就可獲得優惠券，可享該品牌超稀有的高現折折扣；生活工場也在春節祭出全台門市指定商品65折起促銷，新的一年讓家跟辦公室一起升級。

牛年到來的上班日，最先要好好整理的就是辦公桌啦，無印良品建議多個「整理提案」，讓新一年的工作規劃能更有效率。

紙本檔案分類
正在執行中的專案，可先利用透明文件夾標示分類，再置於聚丙烯立式斜口檔案盒中，並排至於桌面或書櫃中，才能在需要時隨手取得。若是已結案但需要留存的紀錄，則可利用PP盒收納，再利用附裁線紙膠帶標示資訊，讓日後查閱也能一目瞭然。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲聚丙烯立式斜口檔案盒，售價210元，可收納A4加寬尺寸檔案夾。

註記筆記本比查電腦更快
一些記在筆記本的書寫重點，可在書寫時利用多種顏色，留下註記或插圖，另外紙膠帶也能在上方註記日期與代辦事項等，使用水性筆書寫後黏貼於手帳或筆記本中，不但重點標示一覽無遺，查找時也能更快速。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲空白附裁線紙膠帶，售價70-100元，可使用水性筆書寫，適合作為收納整理時分類標籤使用。

桌上電線也要收納
有時候讓桌上混亂的不是文件，而是未收納整齊的電線，包括電腦、手機、照明等等多種產品，讓桌上線條凌亂不堪，建議可使用捲線收納盒，保持整齊的同時也避免線材打結，方便清理不堆積灰塵，有些還有附立架的款式，可放置手機或文件、名片等，讓工作時的桌面更乾淨。

而無印良品針對開工推出限時優惠，從2／17至2／26期間，加入無印良品LINE好友，可獲得「開工優惠券100元」，消費者在門市單筆消費滿500元，即可折抵100元，是少有的高折抵優惠，每個帳號限用一次快把握喔！

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲聚丙烯捲線收納盒（左）與附立架聚丙烯捲線收納盒（右），售價均為70元。

另一間居家通路生活工場，也在牛年新年推出特價促銷，2／21前全台門市均推出指定商品65折起，其中鑽石會員卡特定優惠則達47折，包括原價1,680元的防燙多功能美食鍋，特價799元；料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板原價1,380元，特價699元等。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板。

且針對線上商城，生活工場也推出特別優惠，如自然饗宴長桌、 自然簡約生活餐椅，一桌加上2椅原價12,480元，特價7399元，直接升級家中餐桌，另在線上全館單筆消費滿5,000元，送售價270元好食在方型夾鏈袋5入組，單筆消費滿1萬元，送市價6,980元的玫瑰鑄鐵雙耳鍋24cm，以上均為限量。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲自然饗宴長桌與自然簡約生活餐椅組合。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲玫瑰鑄鐵雙耳鍋24cm。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

無印良品, MUJI, 開工, 生活工場, 優惠, 促銷, 特價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021最有機會結婚的星座TOP 3　迎向人生的幸福時刻

2021最有機會結婚的星座TOP 3　迎向人生的幸福時刻

手機幾%才充電？韓心理測驗，網友直呼：太準了！

手機幾%才充電？韓心理測驗，網友直呼：太準了！

被對方「已讀不回」超過3天　日本約會達人教一招「9成秒破冰」 神美！寶雅推出「極光款醫療口罩」、好罩的笑臉口罩也超可愛 網評超有感的6款眼霜！改善老化、撫紋　也不怕長肉芽 吐司、酪梨、水煮蛋從餐盤跑出來變身絨毛小包　每一款都超級可愛 「11頭身超模」露螞蟻腰帶貨CELINE腋下包　開心果綠、復古粉太誘人 韓國「流蘇剪」短髮正夯　隨興俐落有層次，加上挑染超好看 開工優惠來了！星巴克買一送一立馬賺、路易莎限時3天8折　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面