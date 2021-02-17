開工大吉！3重點「重整辦公桌」招好運　無印良品滿500折100

▲無印良品推開工優惠，還提供3個小撇步整理辦公桌超容易。（圖／無印良品、生活工場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連續假期放完迎來開工日，除了咖啡能振奮精神之外，好好把辦公桌或是家中更新一番也很不錯，居家業者無印良品推出開工優惠，只要加入官方LINE帳號就可獲得優惠券，可享該品牌超稀有的高現折折扣；生活工場也在春節祭出全台門市指定商品65折起促銷，新的一年讓家跟辦公室一起升級。

牛年到來的上班日，最先要好好整理的就是辦公桌啦，無印良品建議多個「整理提案」，讓新一年的工作規劃能更有效率。

紙本檔案分類

正在執行中的專案，可先利用透明文件夾標示分類，再置於聚丙烯立式斜口檔案盒中，並排至於桌面或書櫃中，才能在需要時隨手取得。若是已結案但需要留存的紀錄，則可利用PP盒收納，再利用附裁線紙膠帶標示資訊，讓日後查閱也能一目瞭然。

▲聚丙烯立式斜口檔案盒，售價210元，可收納A4加寬尺寸檔案夾。

註記筆記本比查電腦更快

一些記在筆記本的書寫重點，可在書寫時利用多種顏色，留下註記或插圖，另外紙膠帶也能在上方註記日期與代辦事項等，使用水性筆書寫後黏貼於手帳或筆記本中，不但重點標示一覽無遺，查找時也能更快速。

▲空白附裁線紙膠帶，售價70-100元，可使用水性筆書寫，適合作為收納整理時分類標籤使用。

桌上電線也要收納

有時候讓桌上混亂的不是文件，而是未收納整齊的電線，包括電腦、手機、照明等等多種產品，讓桌上線條凌亂不堪，建議可使用捲線收納盒，保持整齊的同時也避免線材打結，方便清理不堆積灰塵，有些還有附立架的款式，可放置手機或文件、名片等，讓工作時的桌面更乾淨。

而無印良品針對開工推出限時優惠，從2／17至2／26期間，加入無印良品LINE好友，可獲得「開工優惠券100元」，消費者在門市單筆消費滿500元，即可折抵100元，是少有的高折抵優惠，每個帳號限用一次快把握喔！

▲聚丙烯捲線收納盒（左）與附立架聚丙烯捲線收納盒（右），售價均為70元。



另一間居家通路生活工場，也在牛年新年推出特價促銷，2／21前全台門市均推出指定商品65折起，其中鑽石會員卡特定優惠則達47折，包括原價1,680元的防燙多功能美食鍋，特價799元；料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板原價1,380元，特價699元等。

▲料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板。

且針對線上商城，生活工場也推出特別優惠，如自然饗宴長桌、 自然簡約生活餐椅，一桌加上2椅原價12,480元，特價7399元，直接升級家中餐桌，另在線上全館單筆消費滿5,000元，送售價270元好食在方型夾鏈袋5入組，單筆消費滿1萬元，送市價6,980元的玫瑰鑄鐵雙耳鍋24cm，以上均為限量。

▲自然饗宴長桌與自然簡約生活餐椅組合。

▲玫瑰鑄鐵雙耳鍋24cm。