玄彬死會之後越來越壯！穿背心、舉啞鈴手臂「爆肌」超養眼

記者王則絲／台北報導

今年韓國演藝圈最受矚目的情侶，非玄彬與孫藝珍這對「迫降CP」莫屬，自從元旦時被八卦媒體爆出後，兩人決定大方公開，接著就是不間斷的話題持續延燒。玄彬正式死會之後，一眾女性粉絲心碎滿地，但是每當有新畫報釋出，還是吸引大批網友充滿愛心的目光，近日玄彬為雜誌拍攝的一組運動風廣告，大秀健壯的手臂肌肉，結實的體態讓畫面超養眼，給觀眾們大飽眼福了一番。

能夠順利組成「迫降CP」也算是圓了粉絲們的一個夢想，玄彬與孫藝珍簡直就是人間的神仙眷侶，讓所有人都甘願被他們閃瞎、期待灑糖，公開戀情後卻遲遲沒有同台露面的場合，直到最近才在為菲律賓電信公司拍攝的代言廣告中合體演出，相視而笑的超甜蜜互動，讓空氣中彷彿瀰漫著粉紅泡泡。

在演出《愛的迫降》之後，玄彬還拍攝了電影新作《交涉》，為戲練得比先前更壯碩，近幾次亮相幾乎都穿著保守西裝，僅能透過略顯緊繃的布料隱約看出緊實身材。

不過這回玄彬與韓版《GQ》以及運動品牌UNDER AUMOUR合作拍攝，終於脫了！換下束縛感的西裝，玄彬改穿上運動帽T背心，舉起一旁的啞鈴、壺鈴，開始健身動作，手臂線條、厚實太平洋寬肩都一覽無遺，穿短褲跑步時腿部肌肉也不是蓋的，影片中還加碼做起伏地挺身，各種帥氣角度一次滿足。

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