開工運勢威士忌小測驗　牛年新飲輕鬆選

記者蔡惠如／綜合報導

開工日的心情總是百感交集，想到之後新一年的努力，帶點積極向上又揮別放假的淡淡Blue，就讓新一年的牛年白天打拚，晚上也要適時放鬆，格蘭父子針對牛年初到的上班日，推出「威士忌開工測驗」，為上班族們解鎖今年的工作好運落何處，並建議開工限定好運酒，讓你工作完小酌放鬆一下，記得不要飲酒過量喔！

▲威士忌開工運勢測驗。（圖／格蘭父子提供，以下同）

選擇A｜開工好人緣

籤詩：廣結善緣好人緣，善良貼心最真誠

開工人氣王非你莫屬！嶄新的一年，正是結交新朋友、拉近同事距離的好時機，將能為你的工作帶來意外的收穫。

選擇B｜開工好亮眼

籤詩：耀眼之星你必勝，脫穎而出奪目光

走過了2020年的不容易，今年輪到你在職場上發光發熱，過去積累的努力將被看見，今年的你將

成功蛻變，有望成為工作場域中最閃耀的一顆星，耀眼而奪目。

選擇C｜開工好機會

籤詩：勇敢直闖領路者，眼明手快掌機會

機會是留給果敢、勇於嘗試的人。不要再對來到身邊的機會猶豫不決，今年該是要放手一搏，把握每個難得可貴的機遇，將有機會為職涯帶來前所未有的新格局。

選擇D｜開工好精明

籤詩：精明能幹好圓滑，青雲直上萬事通

你是否常羨慕那些「職場系」的同事，總是知道該說什麼、該做什麼，想要翻轉大家對你的印象就在今年！你將百分之百地發揮、大大提升敏銳度。

選擇E｜開工好心情

籤詩：賞心樂事好活潑，天天歡暢有朝氣

工作保有好心情可以讓人事半功倍！變化莫測的2020年教會我們要好好把握時間與愛的人相處、樂在當下，是時候褪去過去的自己，挖掘每天的開心。

選擇F｜開工好食慾

籤詩：美食珍饌好開胃，酒足飯飽有動力

一直努力打拼的你有多久沒好好吃飯了？照顧好你的胃是今年最大的使命，新的一年好的胃口將使上班更有動力！

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》