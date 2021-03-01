IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用　難怪搶瘋

編輯／ChiNg

每次走進IKEA或是無印良品都希望自己的房間也可以如此溫馨，無論是各種家具還是許多生活小物都完美的幫大家打造出舒適的居家環境，每一樣讓人看了都好想要，看到什麼就覺得也該為家裡添一份，小編特蒐宜得利、IKEA以及無印良品的必買TOP3大家趕緊筆記下來。

宜得利必買TOP3：咖啡濾紙

重視儀式感的人絕對不能錯過這個下午茶的好夥伴，想沖岀一杯香濃的好咖啡當然少不了咖啡濾紙，將咖啡的香氣與韻味完美保留且採以自然木漿不添加任何漂白化學物質，讓你安心享用最天然的濃郁。

▲咖啡濾紙，100張NT$50有找。（圖／翻攝自nitori-net.tw，下同）

宜得利必買TOP2：麻製購物袋

以天然印度麻材質製成的購物袋不僅環保也很牢固，同時大容量的設計也相當實用，且這款環保購物袋深受許多蝶古巴特DIY的人喜愛，大家可以自由發揮創意親手客製化屬於自己的購物袋。

▲麻製購物袋，大容量設計可容納將近八罐1.5公升的寶特瓶。

宜得利必買TOP1：貓咪抱枕

這款超人氣貓咪抱枕讓貓奴們都失心瘋了，不僅外觀呆萌質地也很舒服，趴姿的貓咪療癒得讓人完全沒有抵抗力，保證全家大小都搶著要，令人愛不釋手的設計也可以作為追劇時的靠墊既舒適又可愛。

▲貓咪抱枕，大小約73X25X17cm，共有白色與灰色兩款造型。

無印良品必買TOP3：懷舊棉花糖

這款懷舊棉花糖幾乎是無人不愛，如此高人氣的零嘴時常銷售一空，以棕色的粗糖製作而成，不但焦糖味飄香更富有濃濃的懷舊味道，讓人不禁想起小時候園遊會攤販捲出的一圈圈夢幻棉花糖。

▲懷舊棉花糖，幫大家找回童年的好味道。（圖／翻攝自muji.com，下同）

無印良品必買TOP2：月間筆記本

這款筆記本可謂文具界的經典鼻祖了吧，基本上就算沒用過也一定聽過它的厲害，深受上班族以及學生族群的愛戴，一本在手整個月的行程絕對不遺漏，完整一頁一目瞭然每日行程，自行填上數字讓你自行靈活運用。

▲月間筆記本，A5大小共32張，CP值超高。

無印良品必買TOP1：多功能護照夾

即便是不能出國的現在這款護照夾仍是熱賣，內附三層透明收納袋除了放置護照外還可以放零錢、各種卡以及名片等，超大容量的空間還可以放下小本子和筆，甚至若想當作小化妝包使用也完全不是問題，這款護照夾簡直是萬用收納包，榮獲必買冠軍完全是當之無愧。

▲多功能護照夾，大小約23.5X13X2.5cm。

IKEA必買TOP3：DOFTA香氛

這款香氛裝飾品一直都是熱銷區的佼佼者，絕美的外觀不但能當作裝飾品同時也為室內帶來持久芬芳，最引人注目的是此系列香氛不必點火只需要置於小盤子上即可，是既安全又方便的好選擇。

▲DOFTA香氛，共有桃子、紅莓、黑莓、糖果四種香味且分別具有不同的顏色，散發香味的同時也很美觀。（圖／翻攝自ikea.com.tw，下同）

IKEA必買TOP2：ISTAD保鮮袋

每次吃不完的食物一旦放入冰箱便會變得五味雜陳，有了網友激推的這款多功能保鮮袋問題就解決了，除了吃不完的食物外，還可以拿來分裝各種大份量的餅乾零食或是生鮮食品，透明的設計便於辨識且簡約花紋亦很美觀，這款是許多人每次去IKEA都必買的清單之一。

▲ISTAD保鮮袋，有許多顏色及尺寸，是相當划算的熱銷商品。

IKEA必買TOP1：毛絮黏把

無論是Dcard還是IG皆引起熱議的這支毛絮黏把是IKEA熱銷冠軍，家裡若有飼養毛小孩的人肯定很頭痛衣服上時常沾滿了毛髮，使用這款毛絮黏把輕鬆一黏便可迅速清潔衣服或是棉被，還能連同灰塵一起整理乾淨，20元有找的親民價格，一次囤貨10把都不心痛。

▲毛絮黏把，超親民的價格一支只需要兩個銅板有找。

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