ZARA把「阿嬤買菜車」變時尚！簡約單色超質感　還有加輪子的草編包

編輯／Emily 圖／翻攝自zara.com、luxe.net、blingblingsabaya.com

媽媽們在市場買菜時拉的購物車，總給人俗氣的印象，因為講求實用，都沒在管造型，花色也常常很奇怪。但平價時尚品牌ZARA居然將購物車改頭換面，使用簡約的灰、黑、綠單色，搭配縫線做出造型，把它變得充滿時尚感，還有加了滾輪的購物托特包，讓人好想拖一台去逛市場。

ZARA居然有賣購物車！他們推出的「絎縫購物車」是可折疊設計，外層用縫線做出造型，正面、側邊都有口袋，容量非常大，口袋和內側都有抽繩和塞子可以調鬆緊，包蓋則用磁扣固定。共有灰、黑、綠三種款式，灰、黑款是方格花紋，綠色款則是圓圓花紋。

除了基本款購物車，還有更有設計感的「購物托特包」，是在一般的托特包底下加裝可折疊滾輪，另附有提帶、背帶，除了當購物車，也可以變回一般包包使用，拉開包上的拉鍊還能擴大29公分，讓容量瞬間大增。有竹編造型和簡約白色兩款，外型美觀時尚，大小伸縮自如，外出購物帶上它太方便。

其實不只ZARA，過去也有精品品牌推出過充滿貴氣的購物車。Louis Vuitton就曾推出過手拉購物車，外層使用跟包包一樣的材質，印了滿滿的經典Monogram印花，最前面還有金色鉚釘裝飾，並附上字母隨身包和行李吊牌，手拉著直接變身貴婦。

CHANEL也曾經推出過購物車，造型是個巨大的黑色後背包，包包上有品牌經典的菱形格紋和LOGO，可以當作普通背包使用，不過在底部裝上可拆式輪子，就能馬上變成購物車，手拉著到處走，當你購物買太多東西時，就能用拖的減輕肩上負擔。





►BV項鍊激似電話線竟要6萬元？束線帶綁手上也變潮流小物

►吐司、酪梨、水煮蛋從餐盤跑出來變身絨毛小包 每一款都超級可愛