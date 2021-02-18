原來這樣站著也不行！7個「粗腿壞習慣」，現在改掉還不遲

▲避開這些粗腿壞習慣，養成美腿不是夢。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有一雙美腿是每個女生的夢想，但實際擁有的人卻不多，除了先天條件不佳，其實後天一些日常習慣也會使腿部越來越粗，可能你每天都在做而不自知。

運動後沒做拉伸運動

越來越多的人開始運動，但瘦身不成反而腿卻越來越粗，問題出在運動過後腿部沒有徹底放鬆，建議運動後必須做拉伸運動，一方面能放鬆肌肉，二方面能矯正腿型姿勢，幫助改變體態。

走路重心放小腿上

有沒有觀察過自己，雙腳走路的重心放在哪呢？許多人走路會把重心放在小腿上，這是錯誤的姿勢，正確應該將重心放在抬起腳的大腿上，這樣才不會使小腿內外側施力不均，小腿變得越來越粗。

站姿不良

很多人都喜歡雙腿交叉站或是內八字站立，要知道這種站法會讓重心全都壓在同一隻腳上，這樣很容易造成腿部變形。

吃飽就直接坐下

一吃飽就懶得動，長久坐著容易使脂肪堆積，容易發胖，現在人工作久坐又缺乏運動，也會使著下肢肌力變弱，耐力不足。

習慣翹腳

翹腳容易使大腿內側肌群收緊，長久不良的姿勢容易使下半身血液循換不良，腿型也變得不漂亮。

時常蹲著

要知道蹲著其實很傷腿型，這樣的姿勢會使身體靠在膝蓋上，一方面會使膝蓋受損，再來當身體重量壓在小腿上，為了能撐住身體，小腿也就這樣變粗了。

太常穿高跟鞋

有的女生為了追求修長腿型，總喜歡穿著高跟鞋修飾，但若是太常穿會導致小腿乘載過度重量，史的腿部受力部位開始外襲，導致小腿肌肉越來越大。