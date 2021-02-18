fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／漫威英雄錶萬元入手　寶可夢聯名款吸女性目光

>

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN漫威系列蜘蛛人錶AW1156-01W，11,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

知名動漫的經濟效益不容小覷，各精品品牌爭相聯名創造話題，日本腕錶品牌CITIZEN去年與漫威合作推出萬元能入手的英雄主題錶款，本來是日本限定販售，經過爭取終於2月在台限量上市；CASIO也是聯名好手，繼G-SHOCK分別與《七龍珠》、《航海王》合作推出聯名錶，3月將發表與寶可夢攜手打造的BABY-G，讓女性也能擁有動漫錶。

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN漫威系列蜘蛛人主題腕錶CA0429-53W，錶背也有蜘蛛人圖案裝飾，13,900元。
 

CITIZEN打造的漫威錶款清楚展現每位英雄的特色，以《復仇者聯盟》為主題的光動能腕錶AW1155-03W為例，從錶殼、時針、時標、錶扣、CITIZEN及Avenger的logo均採用香檳金色；光動能碼錶計時腕錶CA0429-53W以及光動能腕錶AW1156-01W，則以紅藍配色與蜘蛛網裝飾，讓人一眼就認出是蜘蛛人腕錶。

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲以復仇者聯盟為主題的CITIZEN AW1155-03W腕錶（左）11,800元，鋼鐵人AW1017-58W腕錶12,900元。

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN黑豹主題CA0297-52W腕錶（左）17,900元，美國隊長AW1367-05W腕錶11,900元。

鋼鐵人、黑豹與美國隊長的招牌特色，也分別融入CITIZEN光動能錶款之中，唯一不同的是代表美國隊長的BN0208-54W腕錶，是此次在台上式的漫威系列中唯一超級鈦材質的錶款，具200米防水展現品牌專業outdoor系PROMASTER的DNA。

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲BABY-G與寶可夢聯名錶款BA-110PKC-4AJR，未定價。（圖／翻攝babyg_jp IG）

CASIO則與日本動漫緊密相扣，陸續與《七龍珠》、《航海王》打造熱血的G-SHOCK錶款，最新力作是與寶可夢攜手推出BABY-G聯名錶，米色外觀點綴粉紅細節，細看猶如迷彩的錶帶上，暗藏皮卡丘輪廓圖案，帶有甜美感的設計與一般動漫錶大不同。

▲▼動漫錶 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x ONE PIECE航海王聯名錶款GA-110JOP，7,300元。（圖／G-SHOCK提供）

►柯叔元愛熟男錶、薛仕凌挑方便款　3萬優質錶出列

►G-SHOCK聯名PORTER創軍風錶　雙錶帶任搭秀高CP值

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

風Luxury, CITIZEN, CASIO, G-SHOCK, BABY-G

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

貝克漢次子樂戴百萬「錶王」　網友嘆「有錢真好」

貝克漢次子樂戴百萬「錶王」　網友嘆「有錢真好」

紐約第一名媛超怕土豪味　輕鬆駕馭百萬男錶、大珠寶只戴一件

紐約第一名媛超怕土豪味　輕鬆駕馭百萬男錶、大珠寶只戴一件

過年最討厭長輩問這幾題　翻白眼心聲直接印在Swatch錶上 收藏家大方借千萬錶　金雕圓桌騎士錶齊聚飽眼福 「錶王」24小時都好搭的女錶是這只！　綠面盤首發好時髦 純金萌牛串珠7000元入手　摺紙概念融入十二生肖金飾更酷 湯姆貓與傑利鼠變水晶也淘氣　手捧起司Ｑ爆 TAG Heuer保時捷魂上身　瀝青錶盤模擬公路 亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面