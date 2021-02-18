風・Luxury／漫威英雄錶萬元入手　寶可夢聯名款吸女性目光

▲CITIZEN漫威系列蜘蛛人錶AW1156-01W，11,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

知名動漫的經濟效益不容小覷，各精品品牌爭相聯名創造話題，日本腕錶品牌CITIZEN去年與漫威合作推出萬元能入手的英雄主題錶款，本來是日本限定販售，經過爭取終於2月在台限量上市；CASIO也是聯名好手，繼G-SHOCK分別與《七龍珠》、《航海王》合作推出聯名錶，3月將發表與寶可夢攜手打造的BABY-G，讓女性也能擁有動漫錶。

▲CITIZEN漫威系列蜘蛛人主題腕錶CA0429-53W，錶背也有蜘蛛人圖案裝飾，13,900元。



CITIZEN打造的漫威錶款清楚展現每位英雄的特色，以《復仇者聯盟》為主題的光動能腕錶AW1155-03W為例，從錶殼、時針、時標、錶扣、CITIZEN及Avenger的logo均採用香檳金色；光動能碼錶計時腕錶CA0429-53W以及光動能腕錶AW1156-01W，則以紅藍配色與蜘蛛網裝飾，讓人一眼就認出是蜘蛛人腕錶。

▲以復仇者聯盟為主題的CITIZEN AW1155-03W腕錶（左）11,800元，鋼鐵人AW1017-58W腕錶12,900元。





▲CITIZEN黑豹主題CA0297-52W腕錶（左）17,900元，美國隊長AW1367-05W腕錶11,900元。



鋼鐵人、黑豹與美國隊長的招牌特色，也分別融入CITIZEN光動能錶款之中，唯一不同的是代表美國隊長的BN0208-54W腕錶，是此次在台上式的漫威系列中唯一超級鈦材質的錶款，具200米防水展現品牌專業outdoor系PROMASTER的DNA。

▲BABY-G與寶可夢聯名錶款BA-110PKC-4AJR，未定價。（圖／翻攝babyg_jp IG）



CASIO則與日本動漫緊密相扣，陸續與《七龍珠》、《航海王》打造熱血的G-SHOCK錶款，最新力作是與寶可夢攜手推出BABY-G聯名錶，米色外觀點綴粉紅細節，細看猶如迷彩的錶帶上，暗藏皮卡丘輪廓圖案，帶有甜美感的設計與一般動漫錶大不同。

▲G-SHOCK x ONE PIECE航海王聯名錶款GA-110JOP，7,300元。（圖／G-SHOCK提供）



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