星巴克春季新飲「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻　Niko and…哈密瓜蘇打復古味

▲星巴克與日本選物店Niko and…不約而同推出春季季節新飲。（圖／星巴克、Niko and…提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年後，春天的天氣也漸漸明朗，連鎖咖啡與特色店也推出春季新飲，讓口中多一點季節興味，星巴克導入於美國與加拿大市場廣受歡迎的綿雲系列飲品，結合鹹香風味的「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」讓人期待，而日本居家咖啡複合店Niko and…則與Hanako雜誌聯名，推出昭和風味的哈密瓜蘇打，復古氛圍很適合悠閒下午時光。

想感受春天，不妨從味蕾開始，星巴克在柔軟的春天，從2／19起在台推出於美國與加拿大市場廣受歡迎的綿雲系列飲品（Cloud Macchiato），綿密細緻的冰奶泡為主要特色，帶來更加紮實的綿密口感，搭配全新的鹹焦糖風味糖漿祭出「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」，是經典的焦糖瑪奇朵飲品升級版，售價140元至170元。

▲冰熱鹹焦糖綿雲瑪奇朵，售價140元起。

此外，還有運用於冷萃咖啡的「鹹焦糖綿雲冷萃咖啡」、「鹹焦糖綿雲氮氣冷萃咖啡」，並於指定門市推出富有莓果香氣濃郁口感為基底的「莓果雲朵咖啡啤酒」及「莓果調酒啤酒」，讓像是春天般的酸甜氛圍，以帶點微醺的迷人效果登場。

▲（左）鹹焦糖綿雲氮氣冷萃咖啡，售價165元起；（右）莓果雲朵咖啡啤酒，售價230元。

來自日本的風格選物與咖啡複合店niko and …，與在日創刊33週年的日本女性雜誌Hanako聯名，從2／18至3／21為期約一個月的期間內，於特定門市開設昭和感日式喫茶店，且niko and ... 店鋪也將換上喫茶店氛圍，讓民眾有滿滿的類出國感受。

▲niko and ...日式喫茶店「哈密瓜蘇打」，滿滿懷舊風。

而針對期間限定喫茶店，也特別挑選日式喫茶店中懷舊經典款的飲品「哈密瓜蘇打」為特別飲，使用日本料理家中島志保的食譜製作，將真的哈密瓜果肉加入氣泡水中，並且添上香濃的香草冰淇淋和鮮豔欲滴的櫻桃，完成鮮綠迷幻的哈密瓜蘇打，僅在niko and ... 台北旗艦店咖啡廳販售，售價120元。