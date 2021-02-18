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邵雨薇、泫雅都愛橘色「枕頭包」巨可愛！COACH新手袋讓人超想躺

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記者王則絲／台北報導

這個年假期間，許多女孩們大概已經被這款「枕頭包」給洗版了吧？COACH近期推出了一款最新手袋「Pillow Tabby」，可謂名符其實的「枕頭包」！由珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）扛著巨大的Pillow Tabby手袋廣告打頭陣，成功吸住大家眼球，接著時尚icon女星們便陸續拎上手，包括曾之喬、陳庭妮、木村光希、水原希子⋯⋯演繹超多種顏色款式，其中泫雅和邵雨薇獨鍾的橘色枕頭包，充滿活潑朝氣，最適合用來迎新春了！

▲COACH新款枕頭包。（圖／品牌提供）

▲COACH推出全新手袋「Pillow Tabby」系列。（圖／品牌提供）

正當大家還在開心過年假之際，COACH祭出了全新手袋來迎新春，繼早先才引起熱議的Beat Saddle馬鞍包，這次COACH將原先就十分熱銷的Tabby系列包型注入空氣感，就像是充飽了氣一樣，把手袋給吹澎了起來，並採用Napa皮革作為材料，讓柔軟度更上一層樓，延伸出全新的「Pillow Tabby」系列，打造了名符其實的「枕頭包」，形象廣告中更故意把Pillow Tabby放大呈現，讓代言人Jlo（珍妮佛羅培茲）舉高高展示，就像真的枕頭一樣，看起來超好躺，成功掀起話題。

▲明星使用COACH新款枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲明星使用COACH新款枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲韓星泫雅、台灣藝人邵雨薇搶著背上最新枕頭包，兩人都獨鍾超可愛的橘色！（圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@1989ivyshao）

廣告中的巨型枕頭包是沒有販售的，實體Pillow Tabby就和經典的Tabby手袋同款尺寸，不過變得更加蓬鬆可愛了，此系列總共推出了非常多種顏色，使用繽紛卻不會過度飽和的柔和色調，包括深綠色、粉色、橘色、米白色、嫩藍色等，包款整體皆以純色系呈現，並罩上一層霧面質感，從明星們的穿搭照中可以發現，韓星泫雅和台灣女星邵雨薇都搶先背上了橘色的Pillow Tabby包，鮮嫩的色彩特別適合迎接新春，既活潑又有朝氣的感覺，和泫雅的復古套裝，或是邵雨薇的白T牛仔褲穿搭，都能輕鬆搭配。

▲明星使用COACH新款枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲明星使用COACH新款枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲台灣女星曾之喬、日本女星水原希子則是選擇了綠色Pillow Tabby手袋。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、@i_am_kiko）

另外，曾之喬與陳庭妮則是默契選擇了同款綠色Pillow Tabby包，還有日本女星們，不管是Kiko（水原希子）還是Koki（木村光希），也全都被這顆療癒系枕頭包給收服了，光希的粉色款式剛好最符合年輕女孩的甜美氣質。

▲明星使用COACH新款枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希背上了最少女的粉色Pillow Tabby手袋。（圖／翻攝自IG@koki）

▲COACH新款枕頭包。（圖／品牌提供）

▲COACH Pillow Tabby系列推出非常多顏色選擇。（圖／品牌提供）

【同場加映更多新款手袋】

《Versace》

Versace 於2019秋冬誕生的「Virtus」包款，於本季新增了薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等新色，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，Virtus包款採用飾有V字圖案絎縫的Naplak皮革製成，從輪廓之中嗅到Versace的神秘氣息，搭配上充滿春意氣息的馬卡龍色系，簡直讓人少女心噴發。

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Virtus包款誕生自2019秋冬系列，本季竟然俏皮化身馬卡龍色系包。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

《TOD'S》

類似COACH枕頭包、Versace這種蓬鬆絎縫壓紋的療癒手袋，還可以看到TOD’S 於秋冬推出的 Signature包款，延續品牌經典的豆豆鞋靈感，於菱格紋壓印之下藏著凹凸紋理，而今年新年時節推出了限定新款，將Signature尺寸縮小，變身為輕巧可愛的小包。

▲tods 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲tods 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲tods 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲新年限定新款Signature， Timeless T 飾扣變成閃亮鑽飾。（圖／翻攝自品牌官網）

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

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關鍵字：

COACH, Pillow Tabby, Tabby, 枕頭包, 枕頭, 泫雅, 邵雨薇, 珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, 腋下包

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