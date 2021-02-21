fb ig video ETtoday search mobile

Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@ylyl_official、@bellahadid

女團BLACKPINK成員Jennie的穿搭風格時髦，身上的服裝、飾品…總讓大家想get同款，最近她戴的一款戒指又引發討論，這次不是昂貴的精品，而是塑膠材質的「果凍戒指」！鮮豔的顏色和玩具般的造型非常吸睛，而且不只Jennie，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也很愛這種戒指，在IG照片中狂出現。

▲果凍戒指。（圖／翻攝自IG@bellahadid）

Jennie在2021年線上演唱會《THE SHOW》的表演造型中，手上就戴了兩個「果凍戒指」，一款是粉紅色配上綠鑽，另一款是白色不規則狀，這種戒指通常是塑膠或壓克力材質，會使用繽紛鮮豔的色彩，所以看起來很像小朋友的玩具，但只要搭配得好，就能替造型增添亮點。

 

這些戒指都是出自韓國飾品品牌yOungly yOungley，他們的飾品都是走童趣可愛路線，「果凍戒指」有紅、黃、藍、綠…各種款式之外，也有之前很夯的「串珠戒指」，把好幾個互相搭配，戴在手上也太Q。

除了Jennie，孔孝真在拍攝AMUSE化妝品廣告時，手上也戴了「果凍戒指」。

「果凍戒指」風潮讓超模貝拉哈蒂德也淪陷， IG上很多照片都可以看到她手指戴了顯眼的塑膠戒指，同樣是鮮豔、突出的紅、黃等顏色，中間還有金色圓球裝飾，一次疊好幾個一起戴更潮。

她的戒指是出自飾品品牌La Manso，另外歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、杜娃黎波（Dua Lipa）也都戴過。


 

►不是濾鏡！Jennie的獵奇「八隻手」鏡子爆話題　Rose家也有一面

►Jennie超撩男「果汁系穿搭」公開！　甜辣風運動帽T、V領毛衣必收

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

jennie, blackpink, bellahadid, 戒指, 塑膠, 果凍戒指, 飾品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

上半年卡通聯名美妝必買TOP 3！米奇眼影盤超可愛、柯南口紅藏CP驚喜

上半年卡通聯名美妝必買TOP 3！米奇眼影盤超可愛、柯南口紅藏CP驚喜

陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法

陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡 吃飽飯就睡難怪小腹凸！4種類型「胖肚」的成因及改善法 周杰倫瘋億元巴斯奇亞名畫　佳士得端8.6億起標作品誘天王 早上洗臉不用洗面乳？皮膚科醫師證實：這3類肌膚清水就夠了 40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買 爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜 Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面