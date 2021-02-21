Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@ylyl_official、@bellahadid

女團BLACKPINK成員Jennie的穿搭風格時髦，身上的服裝、飾品…總讓大家想get同款，最近她戴的一款戒指又引發討論，這次不是昂貴的精品，而是塑膠材質的「果凍戒指」！鮮豔的顏色和玩具般的造型非常吸睛，而且不只Jennie，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也很愛這種戒指，在IG照片中狂出現。

Jennie在2021年線上演唱會《THE SHOW》的表演造型中，手上就戴了兩個「果凍戒指」，一款是粉紅色配上綠鑽，另一款是白色不規則狀，這種戒指通常是塑膠或壓克力材質，會使用繽紛鮮豔的色彩，所以看起來很像小朋友的玩具，但只要搭配得好，就能替造型增添亮點。

這些戒指都是出自韓國飾品品牌yOungly yOungley，他們的飾品都是走童趣可愛路線，「果凍戒指」有紅、黃、藍、綠…各種款式之外，也有之前很夯的「串珠戒指」，把好幾個互相搭配，戴在手上也太Q。

除了Jennie，孔孝真在拍攝AMUSE化妝品廣告時，手上也戴了「果凍戒指」。

「果凍戒指」風潮讓超模貝拉哈蒂德也淪陷， IG上很多照片都可以看到她手指戴了顯眼的塑膠戒指，同樣是鮮豔、突出的紅、黃等顏色，中間還有金色圓球裝飾，一次疊好幾個一起戴更潮。

她的戒指是出自飾品品牌La Manso，另外歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、杜娃黎波（Dua Lipa）也都戴過。

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