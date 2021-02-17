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換上春季「自然光髮色」吧！溫柔粉棕好仙氣、冰銀淺棕時尚度激增

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▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲想換髮色卻沒靈感，不妨參考一下微霧感的自然光髮色。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

告別冬季，初春正是開啟一切美麗事物的轉捩點，資生堂專業美髮分享，春季自然光髮色正夯，結合時尚趨勢為大家示範3款人氣髮色，想要仙氣滿滿只要跟著染就沒錯！

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲粉紅棕是女人味好選擇。

溫柔大地的暖粉褐色系

溫柔大地髮色就是仿效夕陽西下的天色，以茶棕與粉紅色交織出懷舊的朦朧光輝。日常而不落於俗套的髮色相當具有女人味，不僅不挑肌膚與年齡，適度地不規則挑染，還能強調髮絲的俐落與層次。

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲冷色調的卡其灰很顯白。

洋溢空靈氣質的療癒森林

踏入春季，細膩柔和的療癒森林髮色更顯氣質，以卡其色和灰色調交錯而成，傳遞光影在森林共舞的夢幻美感。此外，彷彿泉水般的冰銀灰與淺棕色也相當迷人，尤其適合短髮造型。

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲想要顯眼可試試金銅色挑染。

愉悅燦陽開啟艷光色調

推薦給喜歡嘗試新鮮事物的你，愉悅燦陽的大膽色彩能呈現出活力的時尚格調，帶有金銅色彩的低調華麗，完美詮釋陽光穿透樹梢的大自然生機。此外，煙燻棕色調更能提升髮絲的蓬鬆感，描繪出相當有個性的時尚風範。

豐盈髮量為造型加分！

秉持回歸本質的初心，新的一年除了追求新髮型，也千萬別忽略最關鍵的頭皮。喜歡變換造型的你，更應該要養出豐盈髮量，而髮量的關鍵就在於髮肌保養，因為每顆毛囊的頭髮生長次數都是有限，頭皮更該悉心呵護。

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲資生堂專業髮品 活耀未來無限肌能精粹，120ml。

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 ABSOLUE 胺基酸杺生柔韌修護膜，250ml。

▲▼自然光髮色。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活菁華更新洗髮精 ，200ml。

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關鍵字：

春季髮色, 染髮, 推薦, 微霧, 自然光

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