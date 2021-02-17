台灣星巴克春季櫻花系列超夢幻　還有「花漾行李箱」好想全秒收

▲星巴克春季新品來啦，超美的櫻粉色讓人想全收。（圖／台灣星巴克、niko and...提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

過完農曆年，正要迎接浮光燦漫的春季，星巴克近期將推出2021年最新的春季系列，超浪漫的櫻花粉佈滿多款商品，包括隨行杯、冷水杯、馬克杯與手沖壺，粉色系主色搭配帶點神秘感的藍紫色，使用飽滿或漸層營造不同風格，讓桌上櫻花片片，還有推出行李箱，全系列2／19正式開賣，內外都讓人感到夢幻泡泡，全部都想秒收啊！

星巴克最受歡迎之一的櫻花商品系列，終於在春天來臨時也推出啦！今年描繪了櫻花在枝頭上曼妙的姿態，還有櫻花花雨飛舞的景緻，加上以藍紫色代表的天空映照的春光，以及深藍夜裡襯著燈火，都是意即最佳的賞櫻時刻，豐富滿滿的意境，讓使用者的心情也飛揚起來。

整體色系運用大量的粉色，點綴帶點神秘的藍紫色，為生活添加不同層次的浪漫風格，除了有粉色為底的相關商品，還有描繪櫻花盛開與飄落姿態的圖繪，帶出春天微風的輕盈效果，光看就好紓壓，彷彿桌上有片櫻花林。

星巴克表示，本次更推出「春櫻花漾行李箱」，是繼之前推出行李箱商品之後，睽違多年的第二款，並首次使用繽紛的春櫻為圖案，整體運用春日的粉色系。簡直讓人快融化了！此外為歡慶全球星巴克50週年，也於2／23推出50週年系列商品，以品牌精神象徵Siren女神為主角，也相當值得收藏。

▲帶有櫻花氣息的粉色調，20吋售價9,800元。

▲台灣星巴克於2019年首度推出coffee journey行李箱，以黑色為主色。

▲星巴克美國50周年慶系列也同步上市。

日本風格選物店niko and…近期也與日本雜誌Hanako.Taiwan聯名，邀請日本藝術家Bob Foundation合作，推出一系列以80年代為背景、令人懷念的物品為主題設計的雜貨商品，包括手機袋、手機殼與帆布包等，其中還有繽紛色彩的小藥罐，以及復古插畫的水壺，主題性十足，以80年代的懷舊小物、使用簡單的筆觸勾勒出現今已經幾乎沒有使用的卡帶等商品，對應出新鮮感，2／18起開賣。

▲niko and…近期也與日本雜誌Hanako.Taiwan推出聯名，開賣日本藝術家Bob Foundation的插畫商品。