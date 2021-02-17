點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路　翻到錶背更霸氣

▲Oris限量2016只的Whale shark鯨鯊限量腕錶，88,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藉由一只錶的力量，也能喚起保育意識！Oris與雅典錶（Ulysse Nardin）不約而同將眼光投向海洋保育，Oris特別關心瀕危之一的鯨鯊，發行限量2016只的Whale shark鯨鯊限量腕錶盼引起大眾關注；雅典錶則與研究機構OCEARCH達成合作夥伴關係，支持此專精研究鯊魚活動和習性的非營利組織，繼續保護海洋生態。

▲Oris於錶背裝飾鯨鯊圖案。



鯨鯊於2016年被發布為瀕危物種，因此Oris選擇打造2016只Whale Shark限量錶提醒保育的重要性，以附有GMT雙向旋轉藍黑雙色鑲嵌陶瓷錶圈的潛水錶為基礎，藍色面盤以鯨鯊紋路為靈感的特殊刻印花紋裝飾，錶背亦呈現鯨鯊圖案，正反面都極具特色。

▲雅典錶限量300只的紅色錘頭鯊限量版，388,000元。（圖／雅典錶提供，以下同）



自創立以來與海洋淵源深厚的雅典錶，則與鯊魚研究組織OCEARCH密切合作，進而推出限量300只的紅色錘頭鯊限量潛水計時腕錶，橡膠錶帶在對應12時的位置刻印有紅色錘頭鯊，翻到錶背則是一隻張開大嘴的霸氣鯊魚，讓人過目難忘。

▲雅典錶與非營利研究組織OCEARCH合作，支持海洋保育並致力於深入了解鯊魚活動和習性。



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