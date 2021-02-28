曖昧半天沒結果？攻陷12星座男的小祕訣！雙子超愛聊天、射手要神秘感

針對廣大女孩們的需求，今天編輯就針對12星座男生個個擊破，針對不同星座男生的個性與在意的小細節，也許女孩們也能抓到如何與喜歡的男孩更進一步的相處訣竅唷！

▲12星座男在意的小細節。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

牡羊座



個性果斷剛毅的牡羊座，喜歡直爽開朗不拖泥帶水的女孩，若你能為他的生活帶來快樂，他們就容易與你一拍即合，如果你能夠成為他每天開心的來源，那麼你就會讓他深深陷入你的魅力囉！除了性格開朗灑脫，能夠適時有點小撒嬌也能夠讓牡羊座卸下心防的。

金牛座

金牛男的務實和精打細算是出了名的，對愛情一向專一的他們，是很多追求穩定感女孩的好選擇。但要入他們的眼，首先妳也要能夠在經濟上獨立，讓他看見妳的價值觀，能夠分享相同價值觀的人，更容易成為他們生活上的好夥伴喔~有妳自己的生活追求以及自己的生活腳步，金牛座就不難對妳有好印象。

雙子座

好動又性格超級多變的雙子座，連自己都很容易捉摸不住自己，所以他們也喜歡性格上有趣又古靈精怪的女孩。而想要持續得到他們的喜愛，就需要一些耐心來支撐了，畢竟他們隨時冒出的新想法，或是因為這些來來回回造成的情緒，也需要妳一併去包容安慰唷~

巨蟹座



常常因為後知後覺或是優柔寡斷，而錯過機會的巨蟹男，其實並不難懂。巨蟹溫柔愛家的特質是共通的，心思細膩與沒安全感也是巨蟹座一大特點。所以溫柔善解人意，並且能用愛灌溉他的不安全感，那麼傻傻的巨蟹也會離開自己堅硬的殼。



獅子座

閃耀的王者獅子座不管是隱性或是顯性都希望得到大家的關注，所以想要攻陷獅子座的心，要記得讓自己變更好，追求更好的、更加有信心與閃耀的自己，充實自己的外在與內在條件，成為閃耀的星星，獅子座自然無法將目光從妳的身上移開！

▲獅子男喜歡有自信的女孩。（圖／girlydrop，下同）



處女座

凡事都要有條不紊的處女座，喜歡的特點也是待人溫和有禮，溫柔知進退的，做事有節制有規劃的女孩，很能夠與他們的想法不謀而合。極慢熱的處女座看似冷淡，但對細節卻都注意再三，所以把妳對他的好感與在意展示在細節中，他們一定就會感受的到了，切忌不要急躁，給他們時間好好思考唷！

天秤座

美與和平就是天秤座的人生圭臬，所以好看順眼的外表當然是必須的，個性上呢天秤座喜歡有話可以直接說出口的，能夠不矯揉做作、坦坦蕩蕩的表現自己的女孩最能夠走近天秤的心裡。

天蠍座

天蠍座不管男女總是給人一種難以親近的神祕感，他們喜歡觀察他人，但卻常常不把話全部說出口。這時候能夠吸引他的就是有自己閱歷、神秘或是充滿女人味的女孩，才能夠讓他們感到有興趣。但不得不說交往後的天蠍對於安全感的要求也相當高，所以交往後能夠給他們相對應的愛和安全感也是很重要的唷。

射手座

風一般的男子大概就是形容射手座，大家總是覺得射手座愛玩或是行徑難以捉摸，所以也是攻略起來最有難度的星座。但如果你是對自己前路篤定，比他更難以攻略，不會一心砸在他身上，有自己的神祕感與自己的生活圈，三分鐘熱度的射手男子對於這樣的冒險是會樂意接受的唷！

▲能夠互相打氣安慰的女孩是摩羯男心中最佳良伴。（圖／取自免費圖庫pixabay）



摩羯座

給人踏實與工作狂形象的摩羯座，容易受到個性影響嚮往家庭，對他們來說能夠心有靈犀、精神上相通的女孩更能夠讓他們放心，給他們後援讓他們可以放心追逐工作之餘，疲倦時還能夠互相打氣安慰的女孩是他們心中最佳良伴。

▲有想法的女孩特別吸引水瓶男的目光。（圖／girlydrop，下同）

水瓶座

以外星人與讓人充滿問號的想法打遍無敵手的水瓶座，是12星座公認的異類。個人主義的他們大男人主義也相當明顯，除了希望另一半可以順從自己之外，如果你的想法比起他更加標新立異，更加獨特有趣，那麼他們會相當為你著迷。有趣的靈魂與有想法的人特別吸引他們的目光，太過無趣的人相對就很難與他們一起活在外星球了。



雙魚座

浪漫傳教士雙魚座，是情感豐富的一群，天馬行空的他們比誰都嚮往浪漫戀情。他們喜歡能夠和他們一起享受愛情的女孩，有共同興趣或是能夠一起享受生活點滴的女孩。能夠滿足他們的浪漫想像，做道好菜或獻上小小禮物也很容易打動這個原本就多情的星座唷。

綜合以上建議，大家有沒有更加對自己的對象有了更深的了解呢？雖然個性還有星座的表現因人而異，在感情中最重要的還是要透過給予愛，來更加愛自己，並找到自己的專屬魅力點，這才是最大的收穫唷！

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