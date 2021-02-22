古風手遊正夯！3款療癒RPG推薦，玩法簡單好上手

手機已成為了生活不能缺少之「輕」，生活的柴米油鹽醬醋茶離不開手機外，大家是不是也總有一兩款打發時間，無聊消遣的”零食型”手機遊戲呢？除卻各種射擊、動作、放置的經典玩法，要是手機遊戲裡多點文化感好像更令人喜愛

喜新厭舊第一名的小編就為大家找到了三款可愛古風手遊，包含解謎元素跟漂亮場景，還有許多小小故事串聯其中，相信可以讓女孩們的休閒時光更多采多姿！

江南百景圖

小編最近瘋狂愛上的這一款手機遊戲，以古風小人物以及城市建造為重點。玩法簡單好上手，建造房子並讓居民們去勞動，不斷升級民宅、州府與各個生產設施。

建造織布坊、琴樓、畫室、稅課司、驛站等。除了蓋蓋房子建設一州，還要經營客棧、修復神像、捕抓通緝犯、解決居民糾紛，有時候還會有居民因為天災人禍死亡，得幫忙修墳建墓。努力擴張城市版圖，還要與外商貿易，並且收集厲害的歷史人物作為你的城鎮居民，從才女李清照、畫家張擇端、沈周與他的弟子文徵明、女皇帝武則天、楊家將中的英勇女將穆桂英等。

透過遊戲中的驛站，可以參與湯顯祖的愛情故事，並得到美麗的牡丹亭（至於其中的感人細節小編就不爆雷了）。遊戲簡單又不耗費腦筋是一大優點，江南百景圖還有許多知識點可以讓大家更加了解歷史知識點，以及埋藏在其中的小小笑點。比如各種居民間互相做媒，以及家庭失和的荒誕理由（笑）。

小編也很喜歡最近根據農曆鬼月主題，官方推出了會在路上出現的遊魂，仔細一看的話有些遊魂甚至還敷著面膜呢！還有七夕、鬼月等時節推出的不同角色，如梁山伯、鍾馗。遊戲官方的更新於時俱進，各種新關卡也都陸續在等著大家嘗試，所以如果喜歡這個畫風以及遊戲節奏，不妨下載來玩玩看唷~

蝶夢

這款遊戲也是古風唯美畫面，以二D畫軸方式呈現，第一人稱視角出發，主角一開始被可愛的猴子和靈巧可愛的小妹救醒，接著就要走上找回記憶之路。

過程中會需要簡單解謎，運用道具，喜歡密室脫逃小遊戲的女孩們應該也會很喜歡。穿梭在清雅的繪畫風格中，探索精緻的機關找尋來時記憶。在每次進入遊戲前也會有意外的小機關，像是全景的雲海墨跡，都為蝶夢的趣味程度大大加分。

繪真 妙筆千山

以手遊來說這真的是一款視覺享受的大氣遊戲，小編極推薦喜愛華麗畫面或是古風仙俠的女孩們下載繪真 妙筆千山。類似RPG角色扮演的操作模式，一進入遊戲就操作主角---性情溫良的一修和尚，帶著自己的畫作尋找繪畫大師。

在大師指點之下踏入一幅又一幅的畫作之中，學會繪畫之道。每一幅畫作的故事或感人淒美或令人不禁深思。在每個關卡中可以享受除了故事的精彩，還有畫面以及音樂的沉浸式享受。小編雖然才玩了短短幾天，就已經為比翼鳥的愛情，與絕美的鮫人族少女驚豔不已，好想趕快進入新的劇情。每幅畫面都超美，再配上頗有禪意的詩句。

不只讓人想一直截圖，繪真 妙筆仙山還提供印章雕刻的小玩法，玩家可以為自己擷取的每幅畫面錶框上印，仔細收藏。對了，不僅是畫面顏色與線條細膩精緻，遊戲音樂也十分值得細細品味，處處都有驚喜。

介紹了這三款古風知識型手遊，女孩們也心動了嗎？那也趕快跟上小編的腳步，一起暢遊絕美奇幻的世界吧！

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