10款超人氣精品小物推薦　1~2萬就能入手DIOR、GUCCI經典款

精品珠寶配飾或小皮件等，最常作為與情人間的紀念日或是慶祝人生中重要的里程碑的小禮物，隨著新的一年與情人節的到來，女孩們心中其實都在偷偷許願這幾款超人氣精品小物！預算大多落在1~2萬就能入手的價格，讓妳輕鬆替自己增添一款別具意義的精品收藏！

總編輯長

COWCOW

▲CHANEL項鏈，NT$17,300



最近想購入三萬塊以下的精品就是這條Chanel的項鍊~雙層鍊的款式戴起來非常有層次感！即便簡單的穿上Tshirt丹寧褲，也完全沒問題！簡約的CHANEL LOGO與不過度複雜的設計，值得購入珍藏，即便過了很久再拿出來戴也依然時髦好看。

影音總編輯

YULIE

▲（右上）CHANEL LOGO耳環，NT$15,300／（右下）DIOR TRIBALES耳環，NT$22,500

精品耳環真的超級美，最近好想要一副CHANEL的LOGO耳環，之前入手一副珍珠款，覺得日常戴會有點過於華麗，所以想擁有一副LOGO款，天天戴且搭配任何服裝都適合。而DIOR耳環很有設計感，把我最愛的珍珠結合金色金屬設計，一戴上整個人氣勢十足，之前入手的那一副偏個性華麗，LOGO低調不顯眼，因此想入手一副可以天天搭配的LOGO款，希望今年可以把它們都帶回家喔！

總編輯

MIKA

▲DIOR J'ADIOR 頸圈，NT$17,500

一直很鍾情於Dior 的J'ADIOR 頸圈，整體設計非常優雅，復古金色調更多了幾分個性感，搭配裙裝跟褲裝都非常合適，細緻的鏈條感一點也不會有粗曠的感覺，是我最近非常想入手的單品！

副總編輯

JENNIE



▲Cartier玫瑰金LOVE婚戒，NT$32,600

Cartier最經典的LOVE系列，基本款手環就要價10萬台幣以上，對於初入門的女孩來說可以從耳環、戒指等單品下手，這款LOVE玫瑰金戒指就一直在我的夢幻小禮物清單中，預算三萬初就能收藏，要是收到這個會超開心！

資深服裝主編

YOYO



▲LOEWE 柔軟小牛皮 Heel 斜背包，NT$31,000

這款HEEL BAG尺寸小歸小、卻足以放進各式卡片與唇膏，甚至連iPhone 12 Pro也能輕鬆攜帶出門！承襲了LOEWE手感溫潤細膩的皮革質感，同時配有肩揹帶可以側揹，喜愛品牌雋永風格的女子，初入手LOEWE完全該直接鎖定！經典焦糖色皮質天天揹也不膩眼、身為小包控的我超想買單擁有！

美妝主編

SOPHIE



▲GG Running系列托帕石項鍊，NT$27,900

因為很喜歡GUCCI復古時髦的風格，所以每當想要找禮物犒賞自己時，就會先從GUCCI下手！最近很想要找簡約復古但又有特色的項鍊，這款剛好正中我心！小巧的經典LOGO墜飾搭配精細的金色鏈條，簡單且很有質感，是我最近最想要的夢幻逸品。

生活企劃主編

ENID



▲CHANEL經典卡片夾，NT$16,500

因為隨身喜歡攜帶小包，放了手機之後幾乎就沒有空間放一般尺寸的皮夾了，所以現在最愛用卡夾當作錢包。香奈兒的這款經典卡片夾，除了可以放信用卡和悠遊卡，還有充足的空間能容納鈔票和零錢，實用性很符合我的需求，另外簡約大方又經典的外型，怎麼看都不會生膩，就算收不到這款禮物，也等不及想要立刻入手了！

網站行銷企劃組長

POBBI



▲CELINE TRIOMPHE經典短夾，NT$21,500

在我心中CELINE是一個十足女人味的品牌，尤其是TRIOMPHE包款，以代表性的凱旋門金屬浮雕鎖釦更為我心中低調華麗的經典！不管是搭配何種服裝，可愛的、帥氣的還是優雅女人都可以，而這系列的皮夾更是美到不行，不管是深色淺色都別具特色，尤其短夾還帶些俏皮感，不僅符合我最愛的一手掌握感，內部設計也有皮夾與零錢的各區共存，非常喜歡呢！希望能有一天趕快擁有它。

網站行銷企劃

AMANDA



▲Tiffany T Smile項鍊（Small），NT$28,000

假如今天有一筆預算讓我挑選飾品，我腦海中立刻就想到這條Tiffany的微笑項鍊！去年開始因為有好幾部劇女主角都有配戴的加持下讓Tsmile微笑系列爆紅，設計感俐落簡潔，線條曲線戴在脖子上真的超級優雅好看！既有存在感又不會過度顯眼華麗，不論是任何場合或穿搭都能完美融合！在有限的預算下，Smile款式真的非常適合入手，我個人覺得就算不考慮價格，Smile的尺寸也是我的首選！既不浮華卻又有高度的識別度，若我真的有預算，這抹微笑絕對是我囊中之物！

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