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尹恩惠10年來都沒老！零毛孔關鍵就是靠「冰塊滑臉」

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記者李薇／台北報導

藝人尹恩惠在之前開設了專屬的YouTube頻道，經常會上傳自己的日常生活，最近她也在影片上面分享自己的美肌秘訣，之所以可以10年來都沒有變老，甚至還越來越有女人味，關鍵就是在肌膚保養上面。

 ▲尹恩惠,保養,化妝水,乳霜,保濕,冰塊。（圖／尹恩惠YouTube）

▲尹恩惠用冰塊收斂毛孔。（圖／尹恩惠YouTube）

對於肌膚保養，尹恩惠表示，不喜歡複雜的步驟，喜歡簡單的美容方式，來讓自己擁有完美的肌膚狀態，因此在保養上，每次都會在洗臉完3分鐘內，使用化妝水搭配化妝棉擦拭臉部肌膚，一週大約3、4次，因為肌膚很敏感，所以會挑選適合的單品來使用。

 ▲尹恩惠,保養,化妝水,乳霜,保濕,冰塊。（圖／尹恩惠YouTube）

▲尹恩惠塗抹精華在肌膚上。（圖／尹恩惠YouTube）

對於毛孔的部位，她會使用冰塊在臉上擦過按摩，讓臉部有大毛孔的地方可以收斂，更加細緻水嫩，洗臉的時候也會使用冷水來鎮靜肌膚、收斂毛孔，「記得不要停留在一個位置很久，那樣會傷害到肌膚」。

▲尹恩惠,保養,化妝水,乳霜,保濕,冰塊。（圖／尹恩惠YouTube） 

▲尹恩惠最後敷上化妝水的化妝棉加強保濕。（圖／尹恩惠YouTube）

接著就會使用安瓶、一天使用一瓶或是兩天一瓶，會讓肌膚更加透亮又滋潤，再來才使用精華液，帶給肌膚更加完整的營養，一次都塗抹很多，在臉上像是面膜一樣鋪展開，乳液也是，最後再使用化妝棉敷在臉部肌膚。

 ▲尹恩惠,保養,化妝水,乳霜,保濕,冰塊。（圖／尹恩惠YouTube）

▲肌膚就會水水嫩嫩。（圖／尹恩惠YouTube）

並且在化妝棉上面使用化妝水，大約敷15分鐘，不要等到全部都變乾才拿下來，還有點溼潤的狀態就要拿下來了，可以放在脖子的位置加強頸部的保養，最後拍打一下臉部肌膚，再兩層乳霜，就完成臉部肌膚的保養。

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關鍵字：

尹恩惠, 保養, 化妝水, 乳霜, 保濕, 冰塊

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