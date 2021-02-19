肌膚開始老化的3個跡象！枕印消退時間變長、「發腮」都要小心

▲做好抗老保養能幫助延緩肌膚老化。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

隨著生活、飲食習慣改變和壓力、空污、紫外線等多種因素影響下，越來越多人不到中老年，肌膚就已開始老化，膚色變得暗沈，出現鬆弛、紋路問題，想知道自己的肌膚是否已開始衰老，快來看看以下3個肌膚衰老跡象你有幾個了？

▲洗臉後膚色是否快速變暗能幫助判斷肌膚的儲水能力。（圖／翻攝IG@aoihamada）



1.洗臉後膚色變化大



剛洗完臉時肌膚看起來白皙柔嫩，但沒過一會膚色就開始變得暗沈發黃，代表肌膚的儲水能力已經變差了。

2.枕印消退時間越來越長



習慣側臉睡覺的人，臉上多少會睡出一些壓痕，如果臉上枕印的消退時間越來越慢，說明了肌膚裡膠原蛋白已開始流失，肌膚彈力開始下降。

3.小V臉變成鬆垮寬臉



很多人本來都是上鏡的小V臉，但隨著年紀增長、肌膚開始老化，膠原蛋白流失，肌膚開始慢慢鬆弛、失去彈性，開始支撐不住臉頰的脂肪，使得蘋果肌、頰肉下垂，使得臉部輪廓越來越寬大，變成U字臉、甚至國字臉，還被網友戲稱為「發腮」。

如果已經出現了以上3個徵兆，代表你的肌膚已經開始老化，而造成肌膚衰老的原因除了隨年紀增長的的自然老化，最主要的原因還有紫外線損傷、高糖飲食和因自由基增加使得肌膚氧化，衰老、暗黃和鬆弛。

想延緩老化，首先一定要從做好防曬防護開始，防曬可說是護膚最關鍵的一步，除了每天擦防曬，也可透過陽傘、帽子等小物做好物理性防曬，避免膠原蛋白因紫外線照射而加速流失，導致提早出現老化、鬆弛，還能預防斑點、膚色變暗。

此外，高糖、高GI飲食引起的糖化反應，熬夜、睡眠不足、壓力等不良生活習慣，也都會使肌膚中的自由基增加，進而加速老化。所以除了做好防曬，養成規律的生活作息和健康飲食，都能幫助身體、肌膚「抗老」，也能多吃含有維生素A、C、E和β-胡蘿蔔素等營養素的食物，幫助抗氧化，延緩老化。

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