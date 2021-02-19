40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買

記者李薇／台北報導

藝人金泰希自從婚後就鮮少現身在螢光幕前，最近終於有時裝品牌釋出最新的春季畫報，已經40歲的她保養得宜，一點都不顯年紀，可見繽紛色彩、碎花單品是今年的春季主軸，只要學著金泰希穿搭，就可以輕鬆展現出溫柔可人的春季時尚風格。

▲金泰希示範春季穿搭，小碎花裙絕對不可少。（圖／翻攝自sejungmall）



碎花洋裝 X 鵝黃色針織衫

春季就是碎花的天下，一件碎花洋裝可以有多種穿法，像是金泰希就運用鵝黃色的針織衫外套，混搭出青春的風格，看起來非常清新可愛，脖子上搭配領結看起來更加溫柔可人，只要搭配簡單的平底鞋就很百搭。

▲米色單品也是必備元素。（圖／翻攝自sejungmall）



條紋裙裝 X 海軍風外套

米色條紋是近年非常風靡年輕人的色調，尤其是米色系的穿搭，總給人一種溫柔、陽光的舒適感，這種顏色也可以說是超級百搭的色調，像是金泰希就搭配海軍風的西裝外套，有點牛仔布的材質，展現出休閒清新的質感。

▲米色風衣衣櫃裡面絕對要有。（圖／翻攝自sejungmall）



米色風衣 X 花紋長裙

很多人面對帶有花紋的長裙總是不知道要如何穿搭才好，這時只要簡單的白色T恤，就可以輕鬆穿搭出簡約俐落的質感，接著外面有時候日夜溫差大，再搭配一件米色風衣，最日常又簡約，但是穿起來卻很有都會的時髦感。