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睡再多都覺得累？日本醫師教4招改善「慢性疲勞」　擼貓擼狗也有用

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▲▼日本醫師教4招改善「慢性疲勞」。（圖／翻攝IG）

▲撫摸寵物或動物能幫助改善「慢性疲勞」。（圖／翻攝IG@ haeny_gram、@nozomisasaki_official）

編輯／Amanda　

你是不是也常常覺得很累，不管睡多久隔天起來還是很疲倦，怎麼休息都得不到緩解？如果是，那你很可能也陷入了許多現代人都有的「慢性疲勞」！日本腦神經內科醫師有田秀穗就曾出書提到了關於慢性疲勞的成因和緩解改善方法。

有田醫師表示慢性疲勞的原因其實不是身體，而是大腦使用過度，大腦一直處於亢奮的狀態，進而引起了慢性疲勞。想要改善慢性疲勞，養成不易疲勞的大腦就是一個重要關鍵，有田醫師更推薦日常生活中的4個生活習慣，能幫助緩解慢性疲勞，養成不易疲勞的身體和大腦。

1.每天曬太陽

曬太陽可促進大腦內血清素的分泌，血清素又被稱為「幸福荷爾蒙」，不僅能讓人感到產生幸福快樂感，還能促進腦部前額葉皮質的血液循環，幫助消除大腦疲勞，所以醫師建議每天至少曬太陽30分鐘。若是長期在室內坐著工作的人群，建議每天可在做好防曬的前提下，到戶外走一走，散步30分鐘，讓身體接受陽光的照射。

▲▼日本醫師教4招改善「慢性疲勞」。（圖／翻攝IG）

▲早上慢跑可以運動又可曬太陽，是很好的運動。（圖／翻攝IG@babebani）

2.養成運動習慣

養成固定運動的習慣，強度不一定要很高，只要有一定頻率的運動，像是步行、散步等都可以，和第一點「曬太陽」結合，可以每天早上散步或慢跑30分鐘，就是很好的選擇。另外，醫師也很推薦可以做一些瑜伽運動，可幫助調整呼吸。

3.看些會讓人想哭的電影

有研究發現，哭泣可以增加腦部前額葉皮質的活性，進而幫助消除腦部的疲勞，如果覺得很疲倦時，不用刻意壓抑自己，還可以多看一些讓人感動的電影或戲劇，跟著劇情引導哭泣，幫助舒緩一下緊繃的情緒。


4.撫摸寵物或與朋友聚會

有養寵物的人，應該會發現跟寵物在一起時，我們的心情都會變得比較平靜，因為像是撫摸貓狗等動作接觸會給人舒適感，可幫助緩解緊張、焦慮情緒，放鬆大腦。此外，像是跟交情要好的朋友吃飯聚會聊聊天，也能讓人感到輕鬆快樂，也能幫助緩解大腦疲勞，只是這需要面對面直接用語言表達出來的交流才有效，像是日常生活中透過手機用訊息交流就沒有這樣的效果。

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關鍵字：

慢性疲勞, 疲倦, 疲勞, 睡不飽, 醫師, 醫生, 建議

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