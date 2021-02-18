讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

情侶在一起久了、結婚多年，大多數人的感情都越來越平淡，也被視為理所當然的事，但其實有時候只要一個小動作或是改變我們一直忽略的細節，就能勝過千言萬語，讓彼此感情再升溫。從今天開始做這6件事情，提升與另一半的親密感，把熱戀期無限期延長。

1.偶爾打扮成他喜歡的樣子



真心愛你的人都會尊重你、讓你做自己，但你也可以每週一次或是偶爾穿上他最喜歡的衣服，化上他稱讚過的妝容，打扮成他喜歡的樣子約會，不僅能讓他一看到妳就覺得眼前一亮，也能讓另一半感受到妳對他的在意。

2.適時地表達感謝和愛意

偶爾傲嬌、擺個姿態耍些無傷大雅的小脾氣撒撒嬌沒關係，但也要懂得感謝他，適時地傳個訊息表達愛意或是妳的感謝，讓對方知道妳都有把他的付出記在心上。

3.每次分開前輕吻他一下



可以在每天上班出門或彼此分別前給他一個kiss bye，在他臉上或唇上輕輕地印上一個吻，讓他感受到妳的依依不捨，同時藉由這樣溫馨親暱的時光，維持彼此的親密感。

4.洗澡後幫他吹頭髮

通常情侶間都是男生幫女生吹頭髮，以表示男生的貼心，可雖然男生頭髮短，自己吹乾很方便、快速，但偶爾也可以來個角色互換，換女生主動幫另一半吹頭髮，適時地讓男生也有被照顧的感覺。

5.定時安排浪漫約會



不管在一起多久，儀式感都是能增進彼此感情、親密感的重要一環。不一定要去高級餐廳或弄得多盛大，即使只是在家裡煮好一頓晚餐，稍微特別佈置一下，也能營造出浪漫氛圍。

6.適時地稱讚對方



每個人都喜歡聽好話，也很需要被肯定、被需要的感覺，而且大部分男人都很愛面子，若經常主動讚美他，甚至在他兄弟們或彼此朋友面前稱讚他對妳的好，更能讓他獲得滿足感，甚至可以促使他對妳更好，以繼續獲得被稱讚的機會。