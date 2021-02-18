朴信惠造型師遭出征！白裙造型出錯　被網友譏：像「車恩尚」

▲朴信惠昨（17日）出席新劇記者會，今（18日）迎接31歲生日。（圖／翻攝自JTBC、朴信惠IG）



記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠昨（17日）出席開播新劇《Sisyphus：the myth 薛西弗斯的神話》記者會，一甩劇中打仔女戰士形象，以一身白色花苞裙裝來襯托甜美仙氣，只不過這次的造型卻讓粉絲們看不下去了，朴信惠身上的連身裙採用拉澎、寬鬆的燈籠式縮口剪裁，無法凸顯出最近瘦身有成的姣好體態，反而顯得有些累贅、臃腫，有網友就表示：「今天造型有點車恩尚」、「造型師是見不得她美吧。」

▲朴信惠、曹承佑攜手出席《薛西弗斯的神話》記者會。（圖／JTBC）



朴信惠在去年演出電影《聲命線索》、《#ALIVE》後，與曹承佑搭檔的新劇《薛西弗斯的神話》也終於在本月17日正式開播，剛好緊接著迎接朴信惠今日（2月18日）邁入31歲的生日，因此收到加倍的祝福。

朴信惠的美貌、皮膚狀態都保持得相當好，幾乎與10年前無異，甚至是越來越漂亮，昨日出席新劇記者會上，再度用顏值撐場，臉上狀態仍然100分，不過這回選穿Stella McCartney 2021春夏的白色裙裝，卻意外失算了，純白色長裙的確凸顯乾淨氣質，但是蓬鬆的袖子、花苞式的裙襬都遮蓋了原有的身形，雖然腰間有鏤空小心機，但也幾乎看不到，就算踩上了Roger Vivier的方扣高跟鞋也救不回浮腫感與比例。

▲朴信惠於記者會上穿著Stella McCartney的白色裙裝。（圖／JTBC）



還記得朴信惠與李敏鎬於2013年主演的韓劇《繼承者們》嗎？其中朴信惠飾演寄住在金潭（李敏鎬飾）家中的幫傭女兒角色「車恩尚」，而車恩尚的造型當然就是以鬆鬆垮垮、樸素又完全不顯身材的服裝為主，這次朴信惠在《薛西弗斯的神話》記者會上的白裙造型，就被網友點評：「今天造型有點車恩尚。」引起其他網友附和，更多粉絲們也都認為朴信惠本身依然保持水準，瞄準造型師出征，「造型師真是浪費信惠的顏值和好身材」、「這個裙子太累贅」、「這個造型師乾脆換了吧，朴信惠自己搭配都比他好看。」

▲朴信惠白裙造型被網友譏像是重回「車恩尚」。（圖／翻攝自朴信惠IG）



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