吵架老愛翻舊帳？碰到危機就陷入作戰模式是因為缺乏「安全感」

▲感情世界裡總有人喜歡挖舊帳。（圖／Pinterest）

在感情裡面，有一群人，特別喜歡爭論輸贏。每一次遇到感情中的摩擦時，總是會不斷地挖舊帳，就是希望能辯贏對方，讓對方俯首道歉。

有一群人，在感情裡面，即便出現利益衝突時，情侶之間也不會出現太大的摩擦，他們的情緒不會有太大的起伏，能夠停留在中性情緒當中，不會太過負面，也不會刻意偽裝得過於正面，維持在不卑不亢的狀態之中，冷靜地和對方溝通。

這一群人，如果測量他們體內的生理激素，會發現一個驚人的事實：他們的腎上腺皮質醇和一般情形下無異，並不會因為摩擦而升高；相對得，那些不斷挖舊帳爭執的伴侶，則會因此大大提升他們的腎上腺皮質醇，進入備戰狀態當中，就好像我們在面臨考試壓力，或是站上打擊區準備要打擊的球員一般。

為什麼有些人能夠平靜地面對摩擦，有些人卻會把摩擦視為點火線，進而爭執起來呢？這背後重要的原因就在於「安全感」。

童年的安全感，決定爭執的模式

▲小時候遭逢外在危機時，我們最需要的莫非是安全感了。（圖／Pinterest）

當我們都還是小朋友的時候，我們都需要爸爸媽媽等主要照顧者來照料我們的身心健康。在這個時候，當我們遭逢外在危機時，我們最需要的莫非是安全感了。要怎麼獲得安全感呢？如果從依附理論的角度來看，首要之處便是我們的照顧者要能夠適時地出現在我們身旁，當他們出現了之後，第二步便是他們要敏感地覺察到我們為何感到不安，最後一步則是他們要做出適切地回應，讓我們的不安全感下降，回復到平靜的狀態之中。

長期能夠獲得主要照顧者安全回應的孩子們，漸漸就能形成「相信這個世界是充滿安全感」的信念，反之，則會認為這個世界充滿惡意、沒有人在乎自己。

前者的那些孩子，在長大之後，即便和伴侶出現摩擦，他們也不會啟動生理上的作戰模式，因為他們相信這世界是充滿善意的；但後者則因為幼年時期，照顧者總是不能安撫自己，而對這個世界抱持著惡意與敵意，相對的，對他們的伴侶也是如此，他們因為內心缺乏安全感，所以非得和伴侶爭個輸贏不可，有一些人，總是希望要爭到自己贏才肯罷休，有另一些人，則放棄爭論，認為對方是不可能溝通的，直接放棄討論的可能性，封閉自己的心牆，直接背離現場而去。

缺乏安全感的孩子，要如何重拾安全感

▲重拾安全感需與伴侶一起透過一次又一次的練習。（圖／Pinterest）

既然成長過程中，長期浸淫在「在遭逢不安全感時，無法被適切地安撫」的環境當中，這些孩子有沒有可能被改變呢？就依附的模型而言，其實是有的，但需要花上許多的時間。他們必須嘗試找尋具有高安全感的伴侶，或是多結交具有安全感的朋友，當他們感到不安全感，而出現戰或逃的反應時，自己的朋友或伴侶，能夠告訴自己「事情其實沒有你想像得那麼糟糕」、「我對妳沒有敵意，我們可以一起好好地度過難關」唯有透過一次又一次的練習，重新修正自己對這個世界的認知，才有可能改變「一碰到危機，就陷入作戰模式」的生理反應。

這不是一條簡單的路，但卻是希望打破舊有循環，找尋安全感的一條可行之道。更詳細的內容可以參考我的著作：《找回 100 % 安全感：情場與人際的正向依附練習》

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