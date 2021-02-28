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桃竹最適合帶小孩放電！海底世界、小熊博物館　4個景點填滿親子假期

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▲桃竹旅遊景點。（圖／女子學）

▲（左）小熊博物館、（右）新都會型水生公園。（圖／小熊博物館粉專、Xpark 粉專）

隨著假期到來，帶孩子到哪裡玩就像是父母的作業一樣，每天面對孩子炙熱的眼神和充沛的活力，卻不知道有什麼地點適合出遊，真的讓人感到很困擾。以下推薦4個桃竹地區適合親子同遊的景點，有戶外開放空間也有室內場館，很適合天氣多變的現在，趁著假期帶孩子出門走走吧！

1. 新都會型水生公園 Xpark

▲桃竹旅遊景點。（圖／女子學）

▲新都會型水生公園 Xpark。（圖／XPARK官方 IG）

Xpark 是目前北部最大水族館，也是日本橫濱八景島水族館的海外分店，在開幕前就已經有許多人摩拳擦掌、準備一探究竟。Xpark總共有三層樓，每層樓有不同主題，在一樓可以「漫步叢林」、二樓則可以和「企鵝奇遇」，三樓可以「深海尋秘」以環傳視野觀賞珊瑚礁，每個展區都根據不同動物打造不同的生態環境，結合動畫與虛實互動，連溫度濕度都有精密計算，讓人彷彿走入海底隧道般的身歷其境。Xpark 中也不僅只有水族動物，也能看到在陸地上的小動物，非常適合帶小孩一起來認識環境與生物的多樣性。

2. 巧虎夢想樂園

▲桃竹旅遊景點。（圖／女子學）

▲巧虎夢想樂園。（圖／巧虎夢想樂園粉專）

巧虎是兒童界的風雲人物，在孩子們心裡有著神聖且崇高的地位，如果你的孩子也喜歡巧虎，絕不能錯過巧虎夢想樂園。桃園的巧虎夢想樂園，以四位主角為主題劃分五大區域，有溜滑梯、球池等遊樂設施，有職業體驗區，甚至有說故事、帶動唱的劇場活動，讓孩子們可以從玩耍中學習到各種知識，從互動中得到新的啟發。

3. 綠世界生態農場

▲桃竹旅遊景點。（圖／女子學）

▲ 綠世界生態農場。（圖／綠世界生態農場粉專）

綠世界生態農場占地面積廣闊，是亞洲最大且物種規模最豐富的亞熱帶雨林生態園區。其中除了保留了天然的原始森林及美麗湖泊，也使用環保綠建材打造綠建築，不需空調即能冬暖夏涼，達成環境友善、永續經營的理念。園區裡共規劃了六大主題公園，不僅植物生態豐富，最著名的就是在大草原散步的羊駝了，不同於動物園只能遠觀，綠世界不但可以近距離看到動物趴趴走，也設有動物生態解說中心，可以觀賞表演及餵食動物等，近距離與牠們互動。

4. 小熊博物館

▲桃竹旅遊景點。（圖／女子學）

▲小熊博物館。（圖／小熊博物館官網）

全館有超過 3000 隻小熊，真是太療癒啦！每個區域都搭配不同背景，有異國風的英國、日本，也有童話風如愛麗絲夢遊仙境，每個布景與小熊的服裝動作的規劃都很用心，除了可以和這些小熊拍照以外，小熊博物館也有DIY的手作課程，可以製作小熊鑰匙圈、小熊娃娃等，不喜歡自己做的人，也可以直接購買紀念品回家。

親子同遊是提升家庭關係很有效的方式，在這忙碌而緊湊的社會中，父母和孩子平時可能因為上班上學沒有太多時間相處，很容易造成關係的緊張與摩擦，而在一起出遊的旅程中遇到的每個事件都是親子間的共同記憶，不但多了一些話題，也加深彼此之間的連結感。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 親子, 博物館, 國內旅遊, 家庭, 樂園, 桃園, 新竹

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