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萬元石英錶來襲　天梭吹復古風、BULOVA飆精準

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▲▼石英錶 。（圖／公關照）

▲天梭表2021年首發復刻錶PRX 40 205系列藍面石英錶，11,300元。（圖／天梭表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

怕機械錶上鍊麻煩，肯定要一只精準的石英錶了，講求各種場合都能佩戴的百搭款，天梭表（TISSOT）重現1978年以寬大鍊帶為特色的PRX系列風采，2021年首發新錶PRX 40 205系列向經典致敬；而CITIZEN集團旗下品牌BULOVA則主打機芯振盪幅度為傳統石英錶款8倍的高震頻石英錶，展現追求高精準工藝。

▲▼石英錶 。（圖／公關照）

▲天梭表PRX 40 205系列白面石英錶，11,300元。

天梭PRX 40 205系列中的「PR」代表「Precise精確」和「Robust耐用」，「X」是羅馬數字10，表示10個大氣壓，即防水深度達100米，新版本錶徑40mm，拉絲裝飾面的錶殼直接延伸到錶鍊，戴起來完美貼合手腕，且面盤上夜光指標緊密層疊，讓錶面更貼近錶鏡，達到理想的纖薄效果，此系列石英錶共有藍色、黑色與銀白面盤3種款式。

▲▼石英錶 。（圖／公關照）

▲PRX 40 205腕錶的夜光指標緊密層疊，錶面因此更貼近錶鏡，達成天梭理想的纖薄境界。
 

於60年代發表了世界第一只音叉式電子腕錶ACCUTRON的BULOVA，則不斷追求高精準度，最富盛名的一項就是262Khz高震頻機芯，滑動式的秒針常讓人誤以為是機械錶，此招牌機芯裝配於新款98B355腕錶，具1/1000秒碼錶計時功能，另一賣點是錶殼的正上方採用了融合120 層的鐵灰色大馬士革鋼，與其他部位呈現雙色錶殼設計，再搭配墨綠色小牛皮錶帶，流露粗獷氣息。

▲▼石英錶 。（圖／公關照）

▲BULOVA採用大馬士革鋼打造98B355腕錶的錶殼上方，37,800元。（圖／BULOVA提供）

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關鍵字：

天梭表, TISSOT, BULOVA

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