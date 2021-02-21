《返校》影集版：把兩個年代的徬徨不安做連結，以現代人角度重新審視

▲《返校》影集改編同名電腦遊戲。（圖／《返校》影集版 劇照）

由公視發行的《返校》影集，劇情改編自赤燭遊戲的同名電腦遊戲；2020 年發行的本劇，與 2019 年上映的《返校》電影版，二者各自獨立，並無延伸或續作的關係。《返校》影集版以 1999 年的臺灣為故事背景，透過女主角與戒嚴時期自殺身亡的鬼魂產生連結，並結合濃厚的傳統信仰文化，講述屬於臺灣那不能遺忘的歷史回憶。

眾所周知，《返校》係由赤燭遊戲所發行的解謎驚悚遊戲，遊戲中大量的臺灣文化與該時代的流行符號，皆在電影版及電視劇版如實還原。以「你是回來了，還是不曾離開過」作為宣傳標語，劇情講述成為地縛靈的方芮欣（韓寧 飾），在事件結束後的 30 年不斷尋找復仇的機會，透過附身在劉芸香（李玲葦 飾），一點一滴地挖掘出當年校方的陰謀。

你是忘記了，還是害怕想起來

▲《返校》影集改編同名電腦遊戲。（圖／《返校》影集版 劇照）

作為《返校》系列的粉絲，必然對這句經典台詞相當熟悉。劇中，1969 年長相清秀、聰穎的方芮欣，相識時任輔導老師的張明暉，在輔導的過程中二人互相愛上彼此；缺乏安全感、善妒的芮欣，為驅離總在張老師身邊的女老師，選擇舉報張老師的讀書會，不料因此連累他與摯友，成為了將他人推向死亡的劊子手。

看似久遠的白色恐怖時期，其實不過是父輩一代的回憶，在那動輒碰觸政治底線的年代，撕裂了無數家庭以及對人的信任，造成的傷疤不是豎立紀念碑或轉型正義便能完全撫平。縱使遊戲中強調的解謎元素少有保留，但《返校》雙主角故事線的講述方式，透過二人的交錯反而使兩個年代的徬徨不安做連結，提供觀眾新的角度去熟悉發生在這片土地上的故事。

傷痛都是不曾遺忘的，置之不理不只是加害者的逃避，更多的是受害者們因害怕而習慣噤聲。

願早一日自由如雨，遍灑這座島嶼

▲《返校》影集改編同名電腦遊戲。（圖／《返校》影集版 劇照）

以白色恐怖時期為主元素的《返校》，在影集版更結合了現代議題。劉芸香的精神疾病不受到重視，甚至帶有些汙名化的表現，反倒對她造成更為嚴重的危害；擔任班導師的沈華，在與芸香的相處中產生了戀情，然而師生戀中存在的權力控制關係，使兩人的情感是否為單純的情慾自主，時至今日仍是吵得沸沸揚的議題。

《公視》發行的電視劇，普遍存在反映社會議題的元素，舉如《我們與惡的距離》、《噬罪者》等等，透過視聽娛樂的劇情推演，以寓教於樂的方式提升電視劇的層次與啟發性。相較奪下多樣獎項的電影版，電視劇版的《返校》更以現代人的角度重新審視相關議題，或許期待驚悚恐怖的觀眾對此感到大失所望，但更為多元有深度的內容，正是彰顯自由在今日所能延展的不同面貌。

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