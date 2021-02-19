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寶可夢入侵LEVI’S！皮卡丘帽太可愛　H＆M年度設計師聯名品項全公開

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記者王則絲／台北報導

這幾年寶可夢POKÉMON的氣勢簡直是要攻佔時尚圈一般強大，到處都可以看見皮卡丘的蹤影，近日又與美式丹寧品牌LEVI’S推出聯名系列，讓皮卡丘躍於LEVI’S經典牛仔單品、T恤上，還有超可愛的皮卡丘帽、胖丁帽以及小配件！另一方面，先前預告將於3月登場的H&M設計師聯名系列「H&M X Simone Rocha」，男、女、童裝詳細單品也已全數曝光，要趕緊鎖定目標，才能在3月11日開賣時順利入手。

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲「LEVI’S X POKÉMON」系列已正式上市。（圖／品牌提供）

「LEVI’S X POKÉMON」系列以第一季原版動畫為主題，也就是大家心中最懷念的初代《神奇寶貝》畫風，不只是將皮卡丘印製於LEVI’S經典復刻的丹寧外套和551直筒牛仔褲上，還神還原了卡通裡「小霞」的裝扮，推出胸口飾有「波克比」刺繡的黃色短版背心，和紅色吊帶牛仔短褲，讓人看了會心一笑。

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲「LEVI’S X POKÉMON」推出神還原「小霞」的服裝。（圖／品牌提供）

參考POKÉMON 卡通中世界觀裡描寫的關都地區森林景象，並運用於本次聯名中製作超搶眼的滿版印花套裝，綠色叢林中可以看見卡比獸、呆呆獸、可達鴨、超夢、巴大蝴⋯⋯等勾起回憶的神奇寶貝們；還有皮卡丘趴在LEVI’S LOGO上圖案的T恤，Ｑ萌睡容讓人想打包回家。配件部分也相當用心，採用了皮卡丘以及胖丁的耳朵造型，推出兩款針織帽款，可愛無法擋，更帶來寶貝球造型的小包，一次滿足粉絲所有願望。

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲LEVI`S X Pokemon系列。（圖／品牌提供）

▲「LEVI’S X POKÉMON」聯名系列可愛無法擋。（圖／品牌提供）

H&M去年被悄悄遺漏的年度重磅設計師聯名系列，終於在日前宣布與愛爾蘭新銳設計師Simone Rocha 展開合作，將趕在今年3月正式登場，預告中僅能看見少少眉目，而現在男、女、童裝全品項已全都曝光了！現在先物色好想要的單品，開賣時才能用最快的速度結帳入手。

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲「H&M X Simone Rocha」女裝以華麗裙裝為主。（圖／品牌提供）

「H&M X Simone Rocha」聯名系列剛好適逢Simone Rocha十週年，系列以Simone Rocha 時裝世界中的重點精華、製作面料以及圖騰花樣為基石，以此向奠定品牌的經典致敬，豐富元素例如都鐸王朝的侍臣、野花、肖像畫或相片，或是洋娃娃和玩物皆出現於服裝上。除了經典指標女裝外，本次設計師聯名系列還囊括了男裝和童裝，為每個家庭成員提供多種選擇，像是華麗的薄紗長裙、日常針織衫、襯衫、風衣外套和 T 桖，以及蘊含Simone Rocha 標誌性精緻風格的珍珠裝飾。

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲能看見許多浮誇透紗元素。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲並推出非常多蝴蝶結髮飾、珍珠小配件。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲「H&M X Simone Rocha」男裝。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲「H&M X Simone Rocha」童裝。（圖／品牌提供）

►風・Luxury／漫威英雄錶萬元入手　寶可夢聯名款吸女性目光

►H＆M年度設計師聯名沒被遺忘！官方驚喜宣布將與Simone Rocha帶來新作

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關鍵字：

LEVIS, LEVI’S, 丹寧, 寶可夢, Pokemon, POKÉMON, 皮卡丘, 胖丁, 神奇寶貝, 聯名, H&M, HM, Simone Rocha

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