安耐曬小金瓶變身皮卡丘！限定包裝萌翻　伊布、傑尼龜也想收

編輯／Emily 圖／翻攝自manseido.jp、store.shopping.yahoo.co.jp、p-bandai.jp

資生堂旗下的安耐曬（ANESSA）是很多人愛用的防曬品牌，這次他們居然與《精靈寶可夢》合作，推出限定的皮卡丘包裝防曬乳！經典小金瓶變成黃色，印上可愛五官整個萌翻，背後還有閃電尾巴，外出攜帶防曬乳，就像把皮卡丘隨身帶著走，讓粉絲們超級想收。

安耐曬（ANESSA）將與《精靈寶可夢》聯名，推出三款限定包裝防曬乳，選用的是非常熱銷的「小金瓶」金鑽高效防曬露A，將大家熟悉的金色瓶身換成寶可夢圖案。第一款是主角皮卡丘造型，整罐都是黃色，中間印上皮卡丘的五官、腮紅，翻到背面還有尾巴，而且更分成公的閃電、母的愛心兩種，造型實在是太細緻。

另外兩款分別是伊布和傑尼龜，伊布款是淺棕色瓶身，中間有伊布的臉和標誌性脖子鬃毛。傑尼龜款則是藍色，印上五官和龜殼肚子，每一款都超可愛，讓人選擇障礙發作，好想把三隻都收服。這系列一罐是60ml，預計2021年3月21日在日本限定發售，想要入手要趕快找代購了。

日本彩妝INTEGRATE則是和迪士尼經典動畫《仙履奇緣》聯名，推出限量彩妝系列，將不同造型的灰姑娘、南瓜馬車、玻璃鞋、神仙教母等元素融入包裝，唯美夢幻的設計讓人無法抗拒，品項有粉餅、唇采筆、眼線膠筆，讓你用《仙履奇緣》系列完成整個妝容。

另外，《美少女戰士》也有一款眼影盒讓粉絲們超心動，外觀做成故事裡出現的「月亮緊急變身胸針」造型，中間是顆紅色愛心，外圍有金色邊框和小翅膀，超級華麗，裡面眼影是淺粉到深紅的漸層色，讓你可以畫出少女感眼妝。

►寶可夢「變色夜燈」超級夢幻！泡泡裡有皮卡丘騎小火馬

►迪士尼公主「拼圖小夜燈」好浪漫 開了燈後王子、雪寶就出現