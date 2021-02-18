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注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

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▲▼注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜 。（圖／翻攝自IG）

▲美麗藏在細節中，一些日常小動作都會影響「顏值」。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯/ Lily

女生追求美麗無極限，外表除了天生基因使然，加上後天努力外，要知道一些日常習慣也會影響你的顏值，以下這些動作會讓你悄悄變醜，一定要趁早改掉才行喔！

經常熬夜

熬夜會使記憶力下降，內分泌失調，據研究顯示當你進入深層睡眠時，身體會分泌生長激素、瘦體素，都能幫助減肥瘦身。也就是說若是經常熬夜，體內會缺乏這兩種荷爾蒙，就無法幫助消耗熱量、避免堆積脂肪。

▲▼注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜 。（圖／翻攝自IG）

▲不管有沒有太陽都要做好防曬。（圖／翻攝自IG/anessa_official_shiseido）

外出不擦防曬

許多人總覺得沒太陽就不需要防曬，要知道紫外線是無所不在，長時間曝露在陽光之下，會使得斑點增生，肌膚乾燥進而產生皺紋，讓你看起來比別人老。

經常用嘴巴呼吸

許多人鼻子過敏，習慣用嘴巴呼吸而不自知。要知道這樣的呼吸方式會影響顏值，長時間下來會增加嘴巴外凸、暴牙或是下巴後縮的機會。

▲▼注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜 。（圖／Unsplash）

▲經常玩手機不但傷眼，還會影響姿態。（圖／Unsplash，以下同）

時常低頭玩手機

長時間姿勢不良容易產生頸紋和雙下巴，尤其低頭玩手機時頭部對脊椎重量會增加5倍。而且隨著時間增加，頸椎的自然彎曲也會受到損傷，有時候駝背就是這樣來的。

習慣用同一邊咬東西

吃東西時可以觀察一下自己的咀嚼狀態，若是你吃東西都是用同一側牙齒，會使單側咬肌越來越大，容易變成大小臉。

▲▼注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜 。（圖／Unsplash）

▲洗澡過後一定要抹身體乳。

沒有用身體乳的習慣

柔嫩肌膚是靠日積月累的保養習慣，提醒女生不管是夏天還是冬天都要使用身體乳，如果身體保養總是清潔止步，肌膚容易變得粗糙乾荒，久而久之變成暗沉。

常吃高糖高油食品

為了滿足口腹之欲，吃東西總是不節制，炸物和甜食吃太多會使得肌膚冒痘、毛孔粗大，不僅長胖還容易水腫，甜食攝取過多還會提前衰老。

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關鍵字：

變醜壞習慣, 日常生活, 改變, 變醜

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