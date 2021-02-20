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《美少女戰士》聯名ANNA SUI！天馬和聖杯變飾品　紫黑配色好神祕

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編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、pokemon.co.jp

《美少女戰士Eternal》劇場版在日本上映，相關周邊也不斷推出，最新一波聯名與時尚品牌ANNA SUI合作，推出劇場版主題的飾品，把天馬、聖杯、變身器等元素融入設計，做成充滿仙氣的項鍊、耳環…，戴在身上直接夢幻變身，美戰迷們看了又要失心瘋。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

《美少女戰士》先前就與ANNA SUI有過多次合作，每次聯名都讓人心動不已。最新一波是配合劇場版推出的飾品系列，把電影裡很重要的天馬艾利歐斯和小小兔融入設計，做成耳環、項鍊和戒指，銀色的馬搭配淡紫、藍、金色裝飾，再加上ANNA SUI的蝴蝶標誌，整系列夢幻度破表。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

另一款是以前聯名也出過的「聖杯項鍊」，但這次造型更升級，銀色外層的花紋、裝飾超級華麗，蓋子打開裡面是神秘的紫色，再加上ANNA SUI蝴蝶圖案，讓整體設計美出新高度。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

美少女戰士們掛在胸口的「月亮危機胸針」被做成頸鍊，但整條變成紫色系，還加了很多吸睛的裝飾物，就連天鵝絨緞帶都很有光澤，戴上去整個脖子都閃閃發光。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

「月亮萬花筒神杖」則做成胸針和髮夾，但有配合ANNA SUI的風格重新設計，改成以紫、黑兩色為主，上面還加了星星圖案。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

小小兔的「水晶聖鈴」也從粉紅變成紫、黑配色，充滿了暗黑神秘感，再加入蝴蝶裝飾，讓它比原版造型更吸引人，這個造型被做成耳環和項鍊。《美少女戰士》系列2021年2月18日會開始接受預訂，預計7月下旬正式販售。

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲美少女戰士X ANNA SUI。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

喜歡卡通聯名飾品的話，日本飾品品牌U-TREASURE經常與《精靈寶可夢》合作，近期又有新款項鍊登場了，這次主角是以呆呆模樣受到喜愛的可達鴨，項鍊墜飾做成他雙手抱頭、頭痛發作的樣子，頂端還加了顆黃水晶點綴，讓人想起故事中可達鴨能力爆發的場面，這款項鍊共有銀、K金、玫瑰金、鉑金四種。

▲安耐曬X寶可夢。（圖／翻攝自store.shopping.yahoo.co.jp）

▲安耐曬X寶可夢。（圖／翻攝自store.shopping.yahoo.co.jp）

▲安耐曬X寶可夢。（圖／翻攝自store.shopping.yahoo.co.jp）

►「美少女戰士」手錶附變身器裝飾太夢幻　還有迪士尼公主款仙氣逼人

►迪士尼公主「拼圖小夜燈」好浪漫　開了燈後王子、雪寶就出現

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

美少女戰士, 飾品, annasui, 聯名

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