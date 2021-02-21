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2月底咖啡優惠來了！　星巴克推買一送一　85度C限時第二杯半價

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克2月底推出數位活動，最多可享買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、85度C、伯朗咖啡館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡2月份仍是優惠活動滿滿，2／22起星巴克為慶祝台灣又邁向一個新週年，推出數位活動優惠，民眾只要上專屬數位網站參加遊戲，就有機會獲得優惠券；85度C今年新推出風味拿鐵，現已突破10萬杯銷售，對此也祭出優惠，2／22起連續7天，推出旗下3款風味拿鐵第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克臉書）

星巴克從2／22起至3／12期間，為慶祝星巴克在台又邁向一個新的週年，推出Stay Coffee Together數位體驗活動，消費者只要進入特定網頁，學習像咖啡師般coffee tasting完成數位活動，就可領取專屬優惠，至多買一送一，優惠每日兌換時間為上午11點至晚上8點，兌換期間為獲券日+2，最後兌換期限為3／14。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

另間咖啡連鎖85度C，在今年1月初推出三款全新風味拿鐵咖啡，為慶祝上市三週熱銷超過10萬杯，從2／22到2／28連續7天推出加碼回饋，店內包括榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和哈密拿鐵，優惠期間均可享第二杯半價。

▲85度C風味拿鐵。（圖／85度C提供）

▲85度C風味拿鐵。（圖／85度C提供）

三款風味拿鐵系列單杯售價從79元起至99元不等，第二杯半價優惠等同可省下39元至49元不等，而原本榛果和香草風味拿鐵只有中杯規格，售價85元，也加碼推出大杯份量，單杯售價99元，此活動限現場購買，並限同品項同大小，不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館在2月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日也包括2／21、2／22與2／28，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

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