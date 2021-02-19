超多人都不知！NG洗髮方式超傷髮，原來「護髮乳要先用」

▲頭髮天天洗，但大部分的人都洗錯。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis、avedajapan，以下同）

編輯 / Lily

想擁有一頭健康豐盈頭髮，除了選擇適合自己的洗髮產品外，正確洗髮更是重要！錯誤的洗髮會導致毛囊堵塞、異常落髮，髮質越來越乾荒，檢視一下自己的洗髮方式，以下的錯誤你也犯了嗎？

#不梳頭直接洗

很多人都忽略這一點，洗髮之前的梳頭可以將附著在頭皮和髮絲的灰塵和髒汙先清理掉，洗頭時就能更快洗淨頭皮和頭髮。不梳頭直接洗容易因糾結而拉扯頭髮，容易增加掉髮機會。

#洗髮精直接倒頭皮

洗髮精如果不起泡就直接倒在頭皮上，在頭皮摩擦起泡的過程中，容易讓化學物質堆積在頭皮，長時間容易導致異常落髮。

#頭髮沒有打濕就開始洗頭

有沒有發現，在沙龍洗髮總是會先把頭髮徹底沖濕再洗頭，利用溫熱水可將多餘油脂沖掉，更能利用熱起將毛孔打開，頭皮更容易被清洗乾淨。

#護髮乳最後才用

一般人總是洗髮→潤絲→護髮乳，印象中護髮乳是最後步驟，其實不少達人都推薦洗頭前可以先塗抹護髮打底，先抹護髮再洗頭能減少拉扯髮絲，避免頭髮斷裂脫落的機會。

#用太熱的水洗頭

就像洗澡不能用太熱的水一樣，洗髮水溫太高容易傷害毛囊，正確做法應是一開始可以用稍熱的水將頭髮浸濕，最後一次沖淨可將水溫調低。

#少洗頭就不會落髮

很多人以為落髮是因為洗髮的緣故，其實落髮其實在洗之前就已經脫落，這些髮絲只不過是因為潤髮時順著掉下來而已，正確洗髮其實對毛囊好處多多，能避免油脂過度累積，導致不正常落髮。

#沒吹乾頭髮就睡覺

不少女生喜歡包著濕髮，頭髮八分乾就急著睡覺，要知道濕髮容易因為摩擦而產生落髮，正確方式應該是將頭髮徹底吹乾再睡覺，先吹髮再吹髮絲。