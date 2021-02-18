Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa 近日在大陸選秀節目《青春有你》中擔任導師，並在「導師秀」登台演出，展現堅強舞蹈實力，穿著激短的束腹馬甲迷你裙，數度露出黑色底褲，性感雙腿與不科學的9頭身身材一舉躍上熱搜。稍早，ANDAM Fashion Awards法國時尚大獎才宣布了今年度的評審名單，Lisa便是史上首位獲邀的韓國女偶像，與《青春有你》PD大陸女星李宇春，為名單中唯二亞洲面孔，看來Lisa的時尚影響力已受到國際重視，「人間CELINE」的稱號可說是實至名歸。

▲Lisa近日於節目上的表演造型再次登上熱搜。（圖／翻攝自微博）



ANDAM Fashion Award 法國時尚大獎為國際間很有權威的時尚比賽，至今已有32年歷史，被設計師們視為相當重要的表演舞台，關乎著能否將自己的設計搬上時裝周，像是Martin Margiela、曾任Hermès創意總監的Christophe Lemaire、Moschino現任創意總監Jeremy Scott、Marine Serre都曾獲此殊榮。

ANDAM於近日公開本屆的評審陣容，包括固定班底以及2021年特別邀請的14位客座評審名單，其中焦點人物包括了CELINE前任創意總監Phoebe Philo，退出品牌後神隱多年，再次現身不禁讓人產生是否有新動作的聯想；另外，這兩張亞洲臉孔則是最能激起大家的共鳴，一同出演《青春有你》的韓女星Lisa以及大陸女星李宇春，以此也展現了ANDAM欲廣納多元意見，且重視新世代的眼光，各種領域的佼佼者，對於時尚的評判都有其重要性。

▲ANDAM公開2021年大獎評審名單。（圖／翻攝自IG@andamfashionaward）



今年才23歲的Lisa 成就非凡，所屬女團BLACKPINK進軍國際成績亮眼，而Lisa則是以高挑身材、高強舞蹈實力突出，活生生的衣架子讓她晉升時尚寵兒，帶貨力超高，連CELINE都為她打破舊例，於去年宣布Lisa成為CELINE史上頭一次正式官宣的全球形象代言人，這次獲邀擔任ANDAM法國時尚大獎客座評審，可說是「人間CELINE」實至名歸。而在此消息公布之後，Lisa近日又於節目中有亮眼表現，在《青春有你》導師秀舞台上賣力熱舞，穿著CELINE的純白套裝，下身超短的迷你裙讓視線直逼腿根，即便搭配平底的靴子，修長比例依然驚人，性感姿態瞬間就吸引了國際級的關注。

▲Lisa在獲邀擔任ANDAM法國時尚大獎客座評審後，於《青春有你》節目上演出。（圖／翻攝自IG、微博）

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