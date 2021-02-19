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【奧斯塔羅】2021上半年的桃花運勢

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▲塔羅 。（圖／奧斯提供）

新的一年又到了
面對新的一年
有機會找上適合的對象
談上一段戀愛嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看
2021上半年的桃花運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說2021上半年的確會是有桃花的唷！不過比較特別的是這樣的牌組多半代表的是爭執與勞累！因此奧斯老師需要提醒你的是上半年雖有桃花存在，但會比較偏向在爛桃花方面，大多是兩人的價值觀或是想法存在不少的落差，雖在初期兩人會挺願意磨合個性或是努力調整彼此，但調整的心力與勞累程度，卻大過於對於戀愛的堅持度，最後仍有不歡而散的隱喻存在。因此選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議接下來若有機會認識對象，可別因為太想戀愛而忽略觀察與相處了，在一起前多花點時間相處與觀察會是比較理想的方式。

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選擇到這組牌的朋友，接下來桃花運勢就還算不錯唷！畢竟這樣的多半代表的是享受情感以及開心愉悅！因此在談上戀愛的機率是挺高的，也有機會把握這段關係好好延伸戀愛關係，只是特別的是這樣的牌組有著年紀輕或是個性幼稚的隱喻存在。因此奧斯老師提醒你上半年雖有桃花存在也有機會談上一場戀愛，但對方的年紀可能會小於你或是在個性上面比較幼稚一點，不過話雖如此，還是有挺高的緣份談上戀愛，在相處方面可能就要你多擔待一點，需要花點時間照顧對方或是包容對方了。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可要你好好把握2021上半年的良好桃花運勢了唷！這樣的牌組多半代表的是互相尊重以及把握關係的含意！所以有挺高的機會遇上不錯的對象，也願意和你努力珍惜兩人之間的感情，只是奧斯老師要說，這牌組還是有一點小小的缺點存在，就是在你的擇偶條件標準上會降一點點。例如你對於對象的要求是70分，那這對象可能就稍微低一點，會是5、60分這樣的條件。但特別的是這樣的分數落差都有望在之後的相處慢慢補上，因此接下來親朋好友這個方向，如果有機會認識對象，奧斯老師可建議你要好好握。

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選擇到這組牌的朋友，2021上半年要認識對象結束單身，奧斯老師就要說緣份比較薄囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是休息以及觀察！不是說上半年沒有機會認識對象，而是有機會認識對象或是認識新朋友，但偏偏都沒有太滿意或心儀的對象，像是明明有機會搭上線聊天，也有機會相處互動，但過一陣子後就不了了之，甚至在經過實際上的相處後，突然就覺得沒有這麼喜歡，感覺沒有這麼強烈了。因此奧斯老師要說上半年的桃花運勢會是認識朋友不難，但就難再找到適合自己又喜歡的對象。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅

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