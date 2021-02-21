《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年！焦糖色娃娃、手繪後背包全抱回家

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、sanrio.co.jp

迪士尼受歡迎的人物小熊維尼，最早是在1966年推出的短篇動畫《小熊維尼與蜂蜜樹》裡登場，為了慶祝這部短片發行55周年，日本迪士尼商店特別推出一系列復古手繪感的小熊維尼商品，絨毛娃娃色澤變得很懷舊，還有做成故事書包裝的徽章組，都非常有紀念價值。

《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年紀念系列中，有一款小熊維尼絨毛娃娃，它的毛色不像普通維尼那麼鮮豔，而是略淡的焦糖色，身上的毛流也更明顯，看起來很有懷舊復古感。另一款是維尼與朋友們的玩偶吊飾，中間是活潑俏皮的跳跳虎，左、右各擁著維尼和小豬。

《小熊維尼與蜂蜜樹》紀念徽章組很有收藏價值，外盒做成精裝故事書的感覺，封面還有燙金文字和圖案，打開則有彩色的內頁重現經典的場景，配上五款維尼紀念徽章，整體設計超精緻。

維尼最喜歡的食物是蜂蜜，所以杯子就做成維尼卡在樹幹裡、手捧著蜂蜜流口水的造型，還附了一根蜂蜜攪拌棒。還有一款紀念鑰匙也很適合收藏，鑰匙的中間寫了作品的名稱，鑰匙前端和上方迪士尼標誌都布滿黃色蜂窩圖案，還加了幾隻可愛的小蜜蜂。

包包系列有推出棕色的後背包，下方有手繪維尼圖案，整體設計簡單有氣質，容量也很夠用。另一款是繽紛的維尼購物袋，上面畫了維尼與朋友們聚在森林裡的場景。

還有兩款使用同種花色的大手提袋和化妝包，底色是奶茶色、背帶是深棕，上面都是復古手繪感的維尼圖案，看起來好文青。

另外，三麗鷗家族的大耳狗的生日是3月6日，日本的官方商店會在2月25日推出生日系列慶祝，主角大耳狗娃娃頭戴皇冠，披上披風、手拿玫瑰，整個萌度大增，還有同造型的玩偶吊飾和項鍊。其他商品也跟慶生相關，有生日蛋糕造型的衛生紙套和可以疊三層的茶具組，還有禮物盒熊娃娃等眾多品項。

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