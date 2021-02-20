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LIFE・經典／紐約摩天大樓The Spiral　宛如透明的龐然巨物

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▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲紐約曼哈頓The Spiral摩天大樓。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人即使沒去過紐約，也看過紐約的天際線，眾多知名的高樓大廈櫛次鱗比，近期其中一個知名建築The Spiral，剛剛達到預定的建造高度，再次成為話題，The Spiral的建造面積達到285萬平方英尺，樓高66層，將是許多知名企業的紐約辦公處，外型採用全部玻璃帷幕設計，讓這棟龐然巨物彷彿變成透明，輕盈無比。

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

這座位於紐約市中心的超高大樓The Spiral，也稱為66 Hudson Boulevard，就在曼哈頓市Hudson Yards，樓高66層，由房地產商Tishman Speyer進行開發，請來知名的Bjarke Ingels建築事務所設計，美國藥廠輝瑞將進駐期內14層樓，它將成為該公司最新的紐約總部。

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

The Spiral外觀是一個完全正方的結構體，每一層樓都有專屬的室外空間，雖然完全正方，它卻是一個塔形結構，隨著高度越高，建築物便越往內縮，這樣的設計不但能有效利用最大化的面積，且符合經典大樓的主要輪廓，並確保在內辦公的工作者可以具有與外界溝通的戶外空間。

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

採用玻璃外觀不但確保了建築內的採光，也讓這佔據一整個街區的建築，不會讓街上的人們感受到巨大的壓迫感，反射街口與紐約著名的夜景或天際線，讓The Spiral變得像是隱形一般，而戶外的天台將會栽種植披，讓在高樓工作以垂直移動不便的人們，也能有一個小型的空中花園可以休憩。

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

樓高66層雖非紐約最高的新建築，但其位置在曼哈頓島上，除了有其他高樓大廈作伴，哈德遜河的景色也能盡收眼底，The Spiral主要為辦公大樓的設計，除了內部有多樣靈活運用的挑高空間之外，也充滿具設計感的員工休息室、獨立套房、會議室與高級餐廳等規劃。

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

▲The Spiral。（圖／翻攝Bjarke Ingels建築事務所官網、The Spiral大樓官網）

The Spiral的設計也被美國現代主義風格的導演喬治・斯瑪特（George Smart），評為北美十大最喜歡的現代主義建築之一，預計將在2022年正式完工。

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 摩天大樓, 紐約

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