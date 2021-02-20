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【奧斯塔羅】未來三個月的投資、偏財運勢

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▲塔羅 。（圖／奧斯提供）

雖說近幾年挺流行斜槓青年
但對於本業忙碌的朋友
怎麼會有時間斜槓兼職呢？

所以今天就和奧斯老師來看看
未來三個月的投資運勢如何吧！？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，如果有規劃投資或是最近想要開始投資的朋友，奧斯老師可要建議你好好把握最近的良好偏財運勢，因為這牌組多半代表的是努力收穫以及耕耘付出！有望在未來三個月獲得不錯的投資回報，因此若是過往積極做了不少功課或是已經對於某些投資標的有一定基礎的朋友，奧斯老師會建議你可以入場投資了。而若是正要開始投資的朋友，也建議可以著手做些功課，挑些自己有興趣的投資標的，把握時間入場投資，這樣的牌組都有望在未來三個月帶進不錯的偏財，要好好把握一下。

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選擇到這組牌的朋友，若最近有規劃投資或是有投資想法的朋友，奧斯老師會建議你要在緩緩，不要太躁進，畢竟這樣的牌組多半代表的是休息以及多觀察！因此不得不說接下來的投資運勢不是太過理想，奧斯老師會建議選擇到這組牌的朋友，可以再多做些功課或是跟投資前輩再多學習討論一下，也可以專注在自己有興趣的投資標的。畢竟這樣牌組所代表的休息觀察，怕是接下來的工作或是生活太過忙碌，讓你無心在投資上，所以做好功課後選擇興趣標的，比較能夠減緩上述的狀況存在。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議最近對於投資的規劃或是想法，守成就好了，畢竟這樣的牌組多半代表的是財運平淡或是起伏不大！因此最近在投資偏財運這一塊就不是太過理想了，可能起伏不大，又讓你花上太多心思在觀察投資起伏或是情緒上受到不少影響，回過頭，投資進財的狀況又不到自己的滿意程度，因此就浪費了太多時間及精神。因此奧斯老師反而比較建議未來這段時間守成就好，目前原有的投資規劃可以繼續保持，但要是新的投資標的，就不太建議了。

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選擇到這組牌朋友，接下來的投資運勢，奧斯老師也要建議你可以好好把握了，這樣的牌組多半代表的是歡愉或是慶祝氣氛！所以不難發現在接下來的投資運勢還算是不錯的，只是比較特別的是這樣牌組多半有著朋友會是相聚場合的隱喻，所以奧斯老師會建議最近可以多參加一些朋友聚會，和知心好友聊聊投資想法，有機會為你介紹不錯的投資標的，而若是自己已有規畫投資的朋友，奧斯老師也會建議你和朋友或是投資前輩討論一下，有機會在朋友前輩的幫助下，讓你在投資運勢進上更多的錢財。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅

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