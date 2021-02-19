亮・珠寶／鑽石蝴蝶結曲線迷人　甜美貴婦必備

▲模特兒佩戴Graff最新力作Tilda’s Bow系列蝴蝶結鑽石項鍊2,800,000元，手鍊1,800,000元。（圖／Graff提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

常出現在女性服裝、配件的蝴蝶結，在珠寶世界同樣深受歡迎，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、Chaumet從歷史作品至今日適合日常穿搭的款式均有蝴蝶結造型的設計，英國珠寶商Graff（格拉夫）近日也加入陣容，創作Tilda’s Bow系列，展現猶如緞帶起伏有致的立體曲線，吸引熱愛甜美風格的貴客。

▲Graff Tilda’s Bow系列鑽戒繫出立體有致的蝴蝶結，490,000元。



如何將柔軟布料的蝴蝶結化為貴金屬鑲嵌寶石的珠寶，著實考驗設計師與珠寶工匠，Graff巧妙形塑充滿動感的蝴蝶結項鍊、鍊墜、戒指與耳環，並鑲嵌圓鑽、梯鑽等不同切割美鑽，展現立體層次感，奢華版的蝴蝶結或花結耳環或項鍊，下方還點綴梨形鑽，身價更不凡。

▲Graff Tilda’s Bow系列同時推出耳環（左）980,000元與鑽石鍊墜520,000元。



擅長從大自然與高級訂製服擷取靈感的梵克雅寶，結合兩者創作Snowflake蝴蝶結胸針，意即蝴蝶結輪廓裝飾圓形切割鑽石組成璀璨的雪花圖案，彰顯設計感；此外，品牌還創作Ruban Secret Saphirs Roses蝴蝶結錶，整只錶鑲嵌鑽石與色調深淺不一的粉紅藍寶石，甜美極了。

▲梵克雅寶Snowflake蝴蝶結胸針（左）5,050,000元，Ruban Secret Saphirs Roses腕錶5,050,000元。



Chaumet則賦予蝴蝶結摩登韻味，推出可疊戴的Liens Séduction系列手環與戒指，造型猶如自由飄動的絲帶，自然纏繞連結在一起，一邊緊密相扣，另一端呈現鏤空線條，象徵情人間傳遞感情訊息的永恆愛之結，親密相依的同時也保有自我空間。

▲模特兒疊戴多個Chaumet Liens Séduction蝴蝶結造型手環。（圖／Chaumet提供）

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