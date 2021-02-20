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超可愛！粉紅毛呢小書彩妝盤　一推出就洗版IG超火紅

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▲VDL,espoir,HERA,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／IG）

記者李薇／綜合報導　圖／espoir_makeup IG、vdl_cosmetics IG、herabeauty_official IG

韓系彩妝總是以可愛、少女的風格，吸引很多人想要入手，最近就有多個品牌推出超級萌系的單品，一推出就立刻洗版IG，因為包裝設計實在很吸引人，不只是外包裝，連裡面都很實用，難怪可以風靡網路。

▲VDL,espoir,HERA,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／IG）

1.espoir 粉紅彩妝書

以粉紅毛呢風格設計的彩妝書封面，拿在手上就像是精緻的小書一般，非常可愛療癒，打開之後裡面是6格粉色調的眼影，可以輕鬆搭配出溫柔小姊姊的眼妝效果，搭配一格粉色頰彩，一盤就可以搞定所有色彩，非常方便又可愛。

▲▼ 。（圖／翻攝espoir_makeup IG）

▲拿著espoir粉紅彩妝書，連補妝都可愛。（圖／翻攝espoir_makeup IG）

2.VDL PANTONE色彩妝系列

2021年的PANTONE色是以：極致灰、亮麗黃為主，這次VDL就以此做為搭配，設計出全新的彩妝系列，兩種顏色在一起設計的包裝，看起來繽紛沉靜，12色眼影盤也融入黃色以及灰色調，同時又搭配其他的紅棕色，是款繽紛卻又實用的眼盤。

▲VDL,espoir,HERA,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／IG）

▲VDL PANTONE色彩妝系列，繽紛又實用。

3.HERA 唇膏系列

HERA在日前推出全新的唇膏系列，扁扁的設計長得很像是USB，看起來簡約又優雅，打開之後裡面就是有霧面款跟光澤款的唇膏，可以按照自己喜歡的風格來挑選，而且顏色非常多元，從淺粉紅到紅色調、莓果紅等等，都有得可以挑選。

▲VDL,espoir,HERA,彩妝,唇膏,唇彩,。（圖／IG）

▲HERA 唇膏包裝很有特色。

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關鍵字：

VDL, espoir, HERA, 彩妝, 唇膏, 唇彩

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