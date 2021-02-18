IKEA絕版品出清千項商品5折起　2千元收納櫃變800有找

▲IKEA牛年首場絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA一年只有兩回的絕版品出清特價又來了，即起至3／10連續三週推出特賣，共祭出上千項商品特價5折起優惠，包括書桌、沙發、收納配件等類別，此外各分店還推出「獨家優惠」，折數比5折更低，以桃園店為例，推出原價2,500元的IVAR 附門收納櫃，獨家特價只要799元就可以帶回家，直接下殺3.1折。

▲IVAR 附門收納櫃。

▲SARALENA花園靠枕，原價350元、特價109元。

春節假期結束，開始迎接牛年新生活，IKEA即起至3／10進行絕版品出清，搶要升級居家不妨趁空去看好貨，看準在家工作與打發時間已經成為趨勢，本次出清特賣有不少工作桌與沙發選項，包括LINNMON黑棕色書桌，設計簡約的桌面，桌腳還可依需求調整高度，原價1,790元，特價1,549元；原價6,990元的HÄSSELBY三人座沙發，特價6,095元。

▲LINNMON黑棕色書桌。

另全台6間分店還祭出各自獨家優惠，敦北店針對可依據需求調整收納形式的KALLAX層架組，原價2,295元，特價1,695元；可摺疊或展開桌面的INGATORP書桌，原價4,990元，新店店特價2,490元，KOPPLA六向插座，原價549元，特價219元；桃園店則有紅色亮眼的IVAR 附門收納櫃，原價2,500元，特價799元；設計簡約的ALEX書桌，原價5,490元，台中店特價3,290元。

▲（左）ALEX書桌工作桌；（右）INGATORP書桌。

▲FLUNS雜誌匣，原價39元／4件裝，特價19元。



▲KOPPLA六向插座，原價549元，新店店特價219元。

▲質感軟木材質SAXBORGA收納盤，能搭配同系列收納盒或單獨使用，適合收納首飾等小物品。

而無印良品也針對開工推出限時優惠，即起至2／26期間，加入無印良品LINE好友，可獲得「開工優惠券100元」，消費者在門市單筆消費滿500元，即可折抵100元，是少有的高折抵優惠，每個帳號限用一次快把握。

▲空白附裁線紙膠帶（左），售價70-100元；聚丙烯捲線收納盒（右），售價70元。（圖／無印良品提供）

另一間居家通路生活工場，也在牛年新年推出特價促銷，2／21前全台門市均推出指定商品65折起，其中鑽石會員卡特定優惠則達47折，包括原價1,680元的防燙多功能美食鍋，特價799元；料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板原價1,380元，特價699元等。

▲▲料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板。（圖／生活工場提供）