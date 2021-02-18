fb ig video ETtoday search mobile

IKEA絕版品出清千項商品5折起　2千元收納櫃變800有找

>

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲IKEA牛年首場絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA一年只有兩回的絕版品出清特價又來了，即起至3／10連續三週推出特賣，共祭出上千項商品特價5折起優惠，包括書桌、沙發、收納配件等類別，此外各分店還推出「獨家優惠」，折數比5折更低，以桃園店為例，推出原價2,500元的IVAR 附門收納櫃，獨家特價只要799元就可以帶回家，直接下殺3.1折。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲IVAR 附門收納櫃。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲SARALENA花園靠枕，原價350元、特價109元。

春節假期結束，開始迎接牛年新生活，IKEA即起至3／10進行絕版品出清，搶要升級居家不妨趁空去看好貨，看準在家工作與打發時間已經成為趨勢，本次出清特賣有不少工作桌與沙發選項，包括LINNMON黑棕色書桌，設計簡約的桌面，桌腳還可依需求調整高度，原價1,790元，特價1,549元；原價6,990元的HÄSSELBY三人座沙發，特價6,095元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

LINNMON黑棕色書桌。

另全台6間分店還祭出各自獨家優惠，敦北店針對可依據需求調整收納形式的KALLAX層架組，原價2,295元，特價1,695元；可摺疊或展開桌面的INGATORP書桌，原價4,990元，新店店特價2,490元，KOPPLA六向插座，原價549元，特價219元；桃園店則有紅色亮眼的IVAR 附門收納櫃，原價2,500元，特價799元；設計簡約的ALEX書桌，原價5,490元，台中店特價3,290元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲（左）ALEX書桌工作桌；（右）INGATORP書桌。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲FLUNS雜誌匣，原價39元／4件裝，特價19元。
 

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲KOPPLA六向插座，原價549元，新店店特價219元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲質感軟木材質SAXBORGA收納盤，能搭配同系列收納盒或單獨使用，適合收納首飾等小物品。

而無印良品也針對開工推出限時優惠，即起至2／26期間，加入無印良品LINE好友，可獲得「開工優惠券100元」，消費者在門市單筆消費滿500元，即可折抵100元，是少有的高折抵優惠，每個帳號限用一次快把握。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲空白附裁線紙膠帶（左），售價70-100元；聚丙烯捲線收納盒（右），售價70元。（圖／無印良品提供）

另一間居家通路生活工場，也在牛年新年推出特價促銷，2／21前全台門市均推出指定商品65折起，其中鑽石會員卡特定優惠則達47折，包括原價1,680元的防燙多功能美食鍋，特價799元；料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板原價1,380元，特價699元等。

▲無印良品推開工優惠。（圖／無印良品、生活工場提供）

▲▲料理食光升級雙面防霉不鏽鋼砧板。（圖／生活工場提供）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 特賣, 無印良品, 生活工場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

2021無印良品「必買好物」TOP10　遇到降價直接丟購物籃

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

衛生棉5大NG使用習慣，你中了幾個？千萬別貪圖方便放廁所

衛生棉5大NG使用習慣，你中了幾個？千萬別貪圖方便放廁所

手機幾%才充電？韓心理測驗，網友直呼：太準了！ 朴信惠造型師遭出征！白裙造型出錯　被網友譏：像「車恩尚」 韓國「流蘇剪」短髮正夯　隨興俐落有層次，加上挑染超好看 「髮量王者」范冰冰、孫儷都這樣養髮！豐盈又很柔順的秘訣在飲食 被對方「已讀不回」超過3天　日本約會達人教一招「9成秒破冰」 2021最有機會結婚的星座TOP 3　迎向人生的幸福時刻 iPhone 4個不起眼但超方便的神功能　畫出完美圖形單指就搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面