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做好6件事讓你偷偷變美又變瘦！第1項連楊冪、Angelababy都在做

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▲▼6件事讓你偷偷變美又變瘦。（圖／翻攝IG）

▲有些生活中容易被忽略的事其實是能幫助養顏美容的小技巧。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

不是人人都有像女星一樣，自帶美貌好身材，但沒有天生麗質，但也可靠著後天保養、養成良好習慣，養出細緻好肌膚和維持苗條身材，像是日常生活中做好以下6件事，不用做醫美也能讓你悄悄變美又變瘦。

1.飯後站立或散步

吃飽飯後一直坐著很容易發胖，尤其是腹部，容易囤積脂肪，所以飯後最好可稍微走動散步，幫助消化，還可稍微活動全身肌肉、關節；或是站立半個小時，避免脂肪堆積，持續堅持做可幫助減少腰間肥肉堆積，像是女星楊冪、Angelababy都利用這個習慣維持身材。

2.睡前塗抹護唇產品

每天睡前塗抹護唇膏或唇膜，長期下來不僅嘴唇乾裂、死皮減少，也能幫助改善唇紋變淺，上起唇彩來也更容易塗勻不卡皮卡紋。

3.多伸展拉筋

中醫有個說法「筋長一寸，壽延十年」，適當的拉筋、伸展身體有助於疏通經絡，促進氣血運行，是一種很好的保健方法，且伸展可以放鬆緊繃的肌肉、舒緩酸痛，讓肌肉線條更纖長，身材曲線也會更好看。

4.每天做好防曬

防曬不是只有夏天才需要，一年四季、不論晴天陰天都要堅持做好防曬！實驗證實有75%肌膚傷害都是因為陽光曝曬，不僅會曬黑、曬出斑點，更會破壞膠原蛋白，加速衰老，所以每天做好防曬比狂塗抗老保養品更有效。

▲▼6件事讓你偷偷變美又變瘦。（圖／翻攝IG） 

▲多喝水不僅能養顏美容，還有助於維持身材。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

5.多喝水

人體有70%是由水組成，當身體沒有充足的水分時，不僅會影響身體運作、循環代謝，導致容易水腫、發胖，也會使得肌膚乾燥，尤其嘴唇會是最先出現乾裂的部位。不要口渴了才喝水，養成習慣每天多喝水，至少1500cc或8杯水，維持良好的循環代謝，也幫助提高肌膚水分，預防肌膚乾燥，也能幫助預防因乾燥導致的皺紋生成。

6.減少糖分攝取

糖化反應和紫外線可說是讓肌膚衰老的兩大元兇，當身體裡糖分過多的時候，糖遇到蛋白質就會引起糖化反應，產生糖化終產物AGEs，AGEs不僅會造成老化也會使肌膚暗沈發黃、產生皺紋與黑斑。

所以除了做好防曬，飲食上也要盡量減少糖分對攝取，尤其是含有精製糖的蛋糕甜點、含糖飲料、汽水、零食等，抑制AGE增加，幫助延緩肌膚老化。

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關鍵字：

保養, 護膚, 瘦身, 維持身材, 瘦小腹, 瘦肚子, 秘訣, 小技巧, 習慣, 楊冪, Angelababy

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