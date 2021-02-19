fb ig video ETtoday search mobile

帥氣模樣反被嫌！日網站「女生最不想交往職業Top 3」公開　

>

▲▼日女最不想交往的職業。（圖／twitter）

▲貌似光鮮亮麗的職業，反而會被日本女生討厭。（圖／翻攝自Twitter/3Bの恋人，以下同）

編輯 / Lily

日本網站中的調查千奇百怪，不少調查總讓人引起好奇，先前日本網站しらべぇ訪問700多名女生，調查「不想與哪種職業的人交往」，前3名結果出爐竟讓人跌破眼鏡，這些帥氣行業居然被女生嫌棄！

日本調查的排行榜總讓人開眼界，這次日本網站しらべぇ訪問近千名20~60歲女性，被問到「不想與哪種職業的人交往」，結果讓人出乎意料。

▲▼日女最不想交往的職業。（圖／twitter）

▲髮型師通常假日都需要工作。

第3名 髮型師

看似帥氣的髮型師名列第三，雖然收入不俗，但因為工作時間多為排休，六日通常要上班，這樣的工時讓女人退避三舍，認為兩人放假無法聚在一起。再來髮型師多半打扮光鮮，工作少不了和女性顧客聊天寒暄，容易讓另一半沒有安全感。

▲▼日女最不想交往的職業。（圖／twitter）

▲調酒師免不了和女客人聊天。

第2名 調酒師

有高達31%的女生不願意和調酒師交往，原因除了調酒師的工時多半到深夜外，再加上異性緣太好。調酒師除了調酒外，很容易和顧客聊天交心，甚至要聆聽他們的心事，這樣很容易和異性拉近距離，甚至還得照顧喝醉的女生。

▲▼日女最不想交往的職業。（圖／twitter）

▲尚未出名的樂團成員，經濟能力堪憂。

第1名 樂團手

出乎意料的「樂團成員」居然位居冠軍，女生不想交往的原因是，很多樂團成員空有夢想而經濟吃緊，他們的時間大部分都放在練團，很少有時間陪女友。更實際一點來說，未成名的樂團成員大都因追夢而收入不穩定，讓人很沒有安全感。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

職業, 男性, 交往, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

睡再多都覺得累？日本醫師教4招改善「慢性疲勞」　擼貓擼狗也有用

睡再多都覺得累？日本醫師教4招改善「慢性疲勞」　擼貓擼狗也有用

Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

Lisa不科學身材再登國際　「人間CELINE」獲邀擔任法國時尚大獎評審

注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

注意！「7個壞習慣」讓你悄悄變醜　網哭：全都中了

IKEA絕版品出清千項商品5折起　2千元收納櫃變800有找 日本星巴克「櫻花透明杯」有花瓣從天飄落　縮小版外帶杯非買不可 越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚 「海獺化妝包」重現蒙眼、遮嘴萌樣！還能圍圈圈手牽手睡覺 朴信惠造型師遭出征！白裙造型出錯　被網友譏：像「車恩尚」 40歲金泰希穿搭仍像少女　小碎花、長風衣絕對是春季必買 陳美鳳64歲沒人信　戴2萬LV、Gucci帽減齡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面