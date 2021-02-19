帥氣模樣反被嫌！日網站「女生最不想交往職業Top 3」公開　

▲貌似光鮮亮麗的職業，反而會被日本女生討厭。（圖／翻攝自Twitter/3Bの恋人，以下同）

編輯 / Lily

日本網站中的調查千奇百怪，不少調查總讓人引起好奇，先前日本網站しらべぇ訪問700多名女生，調查「不想與哪種職業的人交往」，前3名結果出爐竟讓人跌破眼鏡，這些帥氣行業居然被女生嫌棄！

日本調查的排行榜總讓人開眼界，這次日本網站しらべぇ訪問近千名20~60歲女性，被問到「不想與哪種職業的人交往」，結果讓人出乎意料。

▲髮型師通常假日都需要工作。

第3名 髮型師

看似帥氣的髮型師名列第三，雖然收入不俗，但因為工作時間多為排休，六日通常要上班，這樣的工時讓女人退避三舍，認為兩人放假無法聚在一起。再來髮型師多半打扮光鮮，工作少不了和女性顧客聊天寒暄，容易讓另一半沒有安全感。

▲調酒師免不了和女客人聊天。

第2名 調酒師

有高達31%的女生不願意和調酒師交往，原因除了調酒師的工時多半到深夜外，再加上異性緣太好。調酒師除了調酒外，很容易和顧客聊天交心，甚至要聆聽他們的心事，這樣很容易和異性拉近距離，甚至還得照顧喝醉的女生。

▲尚未出名的樂團成員，經濟能力堪憂。

第1名 樂團手

出乎意料的「樂團成員」居然位居冠軍，女生不想交往的原因是，很多樂團成員空有夢想而經濟吃緊，他們的時間大部分都放在練團，很少有時間陪女友。更實際一點來說，未成名的樂團成員大都因追夢而收入不穩定，讓人很沒有安全感。