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超便宜的「舒潔衛生紙」在這！每包不到12元　加了蠶絲蛋白更柔軟

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文／C編

面紙是家家戶戶都需要的民生用品，不僅要買得好，價格也要夠殺，購物網站「Her和她」推出舒潔棉柔舒適抽取衛生紙一箱共60包（100抽x20包x3串／箱），原價899元、下殺699元，相當於一包11.65元，價格超級便宜，一次買起來非常划算。

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▲舒潔,衛生紙,保養。（圖／Her）

▲舒潔 棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串／箱），原價899元、下殺699元。點我購買。

舒潔的棉柔舒適抽取衛生紙採用BabySoft柔纖技術，讓紙張蓬鬆柔軟，使用時完全不會有刮臉的感覺，非常輕盈柔滑，並且添加頂級蠶絲蛋白精華，紙張觸感細緻，可以減少摩擦的不適感，就像是棉花一樣柔軟舒適。

▲舒潔,衛生紙,保養。（圖／Her）

▲衛生紙好分解很重要。（圖／pexels）

紙漿採用美洲進口處女紙漿，確保紙質優良，品質與環保流程通過ISO 9001及14001國際認證 ，紙張不含螢光劑，並且採用永續林木紙漿，不使用熱帶雨林木漿，希望愛護地球從源頭做起。

▲舒潔,衛生紙,保養。（圖／Her）

▲衛生紙棉柔不刮臉。（圖／pexels）

不只是紙漿、科技的運用，讓紙張更加棉柔舒適，並可在馬桶中分解，不會堵塞，同時因為材質棉柔，同時擁有蓬鬆、柔軟、強韌三合一的效果，非常適合嬰兒、老人或是嬌嫩的肌膚使用。

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▲舒潔,衛生紙,保養。（圖／Her）

▲舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串／箱），原價899元、下殺699元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（100抽x20包x3串／箱），原價899元、下殺699元，相當於一包11.65元，而且可以直接送到家，非常划算又實用，絕對是必搶的好康。

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關鍵字：

舒潔, 衛生紙, Her, Her和她

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