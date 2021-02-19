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一秒到日本！niko and...喫茶店奶霜三明治太誘人　「漂浮汽水」在家也能DIY

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記者王則絲／台北報導

為了緩解民眾想念日本的心情，日本複合式雜貨品牌niko and...攜手雜誌《Hanako》將「日式喫茶店」直接搬來台灣了！即日起～3月21日於niko and...台北旗艦店開張，推出限定餐點「哈密瓜蘇打」和「奶霜鳳梨三明治」，體驗濃濃日式風情外，還有特別因應喫茶店活動而推出的復古雜貨可以逛。像這種日式喫茶店最經典的「漂浮汽水」，其實自己在家也可以DIY，而且在網路上非常流行，製作起來簡單，成品又超好拍！以下就一起來看看。

▲niko and...聯名日式喫茶店。（圖／記者王則絲攝）

▲niko and...喫茶店。（圖／品牌提供）

▲niko and... X Hanako 聯名限定推出「奶霜鳳梨三明治」、「哈密瓜蘇打」。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

niko and...不只販售日系服裝，也囊括眾多雜貨選品，店內有咖啡餐飲區，複合型式為其特色，自2017年進軍台灣後，相當受到年輕族群的喜愛。有鑒於疫情關係，許多台灣民眾都很想再次到日本旅遊卻不能實行，niko and...便與創刊近33年的女性雜誌《Hanako》聯名合作，將台北旗艦店中的咖啡廳區塊，重新整頓成「日式喫茶店」，換上全新的插畫牆，並以日本知名料理研究家中島志保的食譜，製作日式喫茶店的經典款飲品「哈密瓜蘇打」，以及清爽口味的「奶霜鳳梨三明治」，讓人感覺真的置身日本巷弄間的喫茶店。

為因應本次喫茶店的合作，還邀請到了日本知名藝術家Bob Foundation，合作推出一系列以80年代為主題設計的雜貨商品，包括手機殼、水瓶、帆布袋、收納罐、杯套⋯⋯等小物，可愛、簡約的插畫設計將日式風情再推上一層。

▲niko and...聯名日式喫茶店。（圖／記者王則絲攝）

▲niko and...聯名日式喫茶店。（圖／記者王則絲攝）

▲niko and...喫茶店。（圖／品牌提供）

▲為因應喫茶店活動，niko and...特別與日本知名藝術家Bob Foundation聯名推出雜貨小物系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

日式的喫茶店裡最經典的飲品正是「漂浮汽水」，尤其是綠綠的哈密瓜蘇打，上頭加上一顆香草冰淇淋，就成了招牌飲料，niko and...本次便是直接將最道地的口味搬來現場了。而像這樣的「漂浮汽水」，其實在前陣子疫情嚴重時，IG上非常流行自行在家DIY製作，其中利用無印良品的哈密瓜蘇打水作為材料，最受到大家喜愛！

▲漂浮汽水。（圖／翻攝自IG）

▲無印良品的哈密瓜蘇打水是最受網友們歡迎的「漂浮汽水」材料。（圖／翻攝自IG）

製作方法非常簡單，僅需要一瓶你喜歡的蘇打水，倒入裝滿冰塊的玻璃杯中，上層擺上一球香草冰淇淋，或任何你喜歡的冰淇淋口味，再點綴上一顆小櫻桃就完成了！混著冰塊透透的色澤，看著就很沁涼，且不管怎麼擺拍都很美觀，輕輕鬆鬆就能DIY網美等級的飲料。

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關鍵字：

niko and, niko and..., 哈密瓜蘇打, 漂浮汽水, 喫茶店, 日系, DIY

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