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最熱賣Top 3 女香均一價1099元！Chloe、ANNA SUI、LANVIN隨你選

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文／C編

愛美是女人的天性，散發香氣，能讓美麗更加分，但市面上香水眾多，要怎麼才能選出自己最愛的香氛？購物網站「Her和她」推薦最熱賣的女香TOP 3，還沒有想法的女孩不妨可以參照這份名單，選出愛香。

TOP 1：Chloe同名女性淡香精

▲anna sui,chloe,lanvin,香氛,香水。（圖／Her）

▲Chloe同名女性淡香精，30ml，原價2350元、特價1099元。點我購買。

Chloe同名女性淡香精就是那種浪漫女孩該有的味道，帶有玫瑰氣息，交織著小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝、木蘭花、鈴蘭，展現出溫和優雅的女性特質，後味以琥珀、蜂蜜、香柏木，帶出溫潤女孩感，這款人見人愛的香氛在2008年推出，直到現在仍是玫瑰香氛控首推的香氛之一，更曾經在評比中拿下香氛類冠軍，好評不用多說，一用就上癮。

TOP 2：ANNA SUI 綺幻飛行淡香水

▲anna sui,chloe,lanvin,香氛,香水。（圖／Her）

▲ANNA SUI 綺幻飛行淡香水，30ml，原價1750元、特價1099元。點我購買。

最近才剛剛上市的香氣，一下子就躍升到熱賣香氣TOP 2，運用梨子、佛手柑、粉紅胡椒展現出跳躍繽紛的前味，中調則是鈴蘭、玫瑰、蓮花是屬於小女孩的溫柔浪漫，最後麝香、香草、爆米花帶出香甜的餘韻，讓整體香調就像是個充滿幻想的少女，歡愉可愛。

TOP 3：LANVIN 粉戀玫瑰淡香精

▲anna sui,chloe,lanvin,香氛,香水。（圖／Her）

▲LANVIN 粉戀玫瑰淡香精，100ml，原價3200元、特價1099元。點我購買。

粉色的瓶身看起來甜美俏麗，前調結合了多種柑橘果類，包括柳橙、檸檬、葡萄柚、佛手柑等，讓人一聞就覺得心情愉快，中調揉合了女性的嬌媚與女孩般可愛甜美的特質，由白玫瑰、百合花、金銀花及鈴蘭組合而成，傳達出女人的柔媚、堅毅及小女孩單純可人的一面；基調則是摩登且充滿感性的木質調、麝香及琥珀，讓香味的奢華感性在腦海中縈繞不散。

購物網站「Her和她」一口氣推出這3款超熱賣女香，無論選則哪一款，均一價都是1099元，相當划算，無論是喜歡收藏香水、原本就是愛用者，或者新的一年想開始嘗鮮，都是最好時機，趕緊下手。

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關鍵字：

anna sui, chloe, lanvin, 香氛, 香水

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