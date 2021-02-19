素T恤搭大水晶氣勢贏了　數學符號、黃金比例入設計

▲施華洛世奇新任創意總監Giovanna Engelbert賦予水晶首飾耳目一新的感受。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

125年歷史的奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），今年迎來新氣象，由全新首位創意總監喬瓦娜英格柏（Giovanna Engelbert）操刀的第一個系列Collection One，為可容納各種創意的虛構實驗室Wonderlab開啟全新篇章，因為水晶首飾融入「數學魔法花園」概念，黃金比例、幾何圖案全成為主角，同時彰顯碩大便是美，只要穿白T、素面衛衣，搭配單件首飾即可展現驚人氣勢。

▲施華洛世奇運用不同切割水晶構成的MILLENIA系列氣勢非凡。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

雖然疊戴風潮未歇，但對穿搭講求迅速的現代人，若有單件飾品就能展現獨到品味，無疑是一大福音，摩納哥品牌apm MONACO即以設計搶眼的大件設計為主，例如靈蛇造型的ARCHI NOIR系列開口式設計項鍊與手環，單戴存在感十足。

▲施華洛世奇融入黃金比例概念的CURIOSA系列首飾，同時加入繽紛色彩。

施華洛世奇新任創意總監喬瓦娜英格柏的處女作，也令時尚迷耳目一新，她從丹尼爾施華洛世奇（Daniel Swarovski）的首批繪圖手稿獲得靈感，考慮到可變換款式的首飾的可塑性，並希望設計男女皆宜的款式，於是加入數學魔法結構，大玩不同切割、黃金比例、繽紛色彩展現水晶的夢幻本質，搭配極簡服裝非常出色，預計4月在台上市，目前未定價。

▲apm MONACO推出ARCHI NOIR靈蛇開口手鐲12,100元，項鍊15,500元。（圖／apm MONACO提供，以下同）



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